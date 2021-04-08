فيديو صادم.. على يوسف لهند البلوشي على الملأ:"أنتِ طالق"

علي يوسف وهند البلوشي أزمتهما تصاعدت، بعد إصرار الأخيرة على تأكيد زواجها من علي يوسف، وهو ما دفع الأخير لنشر فيديو للرد على هند البلوشي ونفي زواجها منه.

علي يوسف يحرج هند البلوشي وينفي زواجه منها

ونشر علي يوسف فيديو بثه مباشرة على حسابه بانستقرام، للرد على هند البلوشي ونفي زواجه منها، وقال في الفيديو إن الصور التي سربت لهما كانت على هاتف هند البلوشي وهي من سربت الصور لتأكيد الزواج، ولكنه نفى زواجه منها وقال إن هناك كان مشروع زواج بينهما ولكن لم يكتمل ولم يحدث، وتحداها أن تنشر ما يثبت عقد قرانهما أو زواجهما، وأضاف إن لقائه بها كان بسبب العمل على فيلم جديد معاً ولكنه لم يكتمل بسبب خلافاتهما.

علي يوسف يهاجم هند البلوشي بسبب قصة زواجهما

وقال علي يوسف إن لا يملك أي فكرة حول زواجه من هند البلوشي، حتى إنه تواصل مع عائلتها ومع كل المحيطين به ونفى زواجه منها، مشيراً إلى إنه التزم الصمت في الفترة الأخيرة من أجلها، وأكد إنها أعلنت عن زواج غير كامل، وقال إنه تعرف عليها من خلال برنامجها، ولكن مشروع الزواج بينهما لم يكتمل، وحدثت بينهما خلافات وانفصلا انفصال كامل ولكنها أعلنت الزواج في وقت انفصالهم.

علي يوسف لهند البلوشي على الهواء:"انت طالق"

وأضاف علي يوسف في تصريحاته إن ما تفعله هند البلوشي معه يعتبر تشهير به على مواقع التواصل، وإنه لن يسكت على هذا الأمر، لأنه حاول احتواء الموضوع بما يكفي، وهاجمها بسبب نشر خصوصياته وصوره على الملأ، وطالبها بنشر أي شيء يثبت زواجهما، ووجه رسالة إليها في نهاية الفيديو وقال:" يا جماعة الخير إن هند البلوشي تعتبر هذا الزواج قائم فأمام الملأ أقول لهند إنتي طالق طالق طالق بـ3 مرات".

وكانت هند البلوشي الفنانة الكويتية خرجت مؤخراً في فيديو جديد لترد على كل المشككين في زواجها من علي يوسف، وأكدت أنها تزوجته بالفعل منذ فترة على سنة الله ورسوله، كما تحدته بأن يخرج وينكر حقيقة زواجه منها، وأثارت علاقة علي يوسف بهند البلوشي أزمة وجدلاً كبيراً في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تأكيد زوجة علي يوسف الأولى على حبهما وعلاقتهما القوية وتجاهل علي يوسف لتصريحات هند البلوشي بزواجها منه، قبل أن يخرج عن صمته وينفي زواجه منها اليوم.