علي يوسف يطلق هند البلوشي بـ”الثلاثة” في لايف مباشر

رد الفنان العراقي علي يوسف علي تصريحات الفنانة الكويتية هند البلوشي، التي أكدت فيها أنها زوجته على سنة الله ورسوله، بعد تشكيك البعض بصحة زواجهما.

وقال علي يوسف، في لايف مباشر على صفحته بموقع ”انستغرام“: ”أمام الملأ أقول لهند أنتي طالق طالق طالق إن كان صح كلامها تقول إن علي يوسف زوجي.. فيا هند جاسم البلوشي أنتي طالق طالق طالق لو كان في صحة في كلامها أني زوجها وأني ما أتوقع صحة هذا الكلام“.

وأكد المطرب العراقي أن قصة هند البلوشي كانت تمثل ضغطا نفسيا كبيرا عليه، بسبب التشهير الذي حدث له وعائلته من خلال الجيوش الإلكترونية التابعة لها، مؤكدا أن جمهوره كان ينتظر منذ شهور حديثه عن قصة هند البلوشي.

ومن جانبها ردت الفنانة هند البلوشي بفيديو على خاصية ”ستوري“ بصفحتها بموقع ”انستغرام“، مؤكدة أنها ستبدأ حياتها من جديد من الصفر بعيدا عن أي شوائب دخلت حياتها حتى تبدأ على نظافة.

وأضافت أنها مرتبطة بعدد من الأعمال الجديدة في مصر تليق بجمهورها، مشددة على أنها ستعود كما كانت وكما كان يحبها جمهورها.

وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي قد خرجت عن صمتها إزاء ما راج خلال الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التشكيك في زواجها من المطرب العراقي علي يوسف.

وظهرت هند البلوشي عبر تقنية البث المباشر في حسابها بموقع ”إنستغرام“، رافعة راية التحدي ضد زوجها بأن ينكر زواجه منها، مشددة على أنهما تزوجا بالفعل على سنة الله ورسوله.

وردت هند البلوشي على المتابعين بأنه لن يفيد الجمهور في شيء سواء أعلن علي يوسف الزواج منها أم لم يعلن، منوهة إلى أنها أعلنت الظروف الخاصة بها لاسيما أن البيوت أسرار ولا شأن لأحد بها.