محمد رمضان ” نمبر 1 ” في الأعمال الوهمية

دائما ما يسعى الفنان محمد رمضان لـ ركوب التريند وجذب انظار الجميع وإثارة جدلا واسعا حوله، وأصبحت "الأعمال الوهمية" حيلة رمضان لركوب التريند موخرا.

وكانت البداية مع مسلسل "الإمبراطور" ، حيث أعلن محمد رمضان تجسيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى من خلال مسلسل "الإمبراطور" ،مؤكدا إنه سيخوض به السباق الرمضانى 2021.

وفاجأ محمد رمضان متابعيه بأعلانه عن مسلسل "موسى" والذى سيخوض به السباق الرمضان المقبل بدلا من الإمبراطور.

وكتب محمد رمضان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تم تأجيل مسلسل "أحمد زكي" لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم "موسى" تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي".

وهو الأمر نفسه الذى فعله محمد رمضان منذ أيام قليلة بعد إعلانه عن تجسيده لـ شخصية أحمس من خلال فيلم سينمائى.

ونشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يستعرض رأي وزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس، والذي أكد فيه أن رمضان هو الأصلح لتقديم دور فرعوني.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع انستجرام: “شهادة أعتز بها من عالم الأثار المصري ووزير الدولة لشئون الأثار السابق #زاهي_حواس وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمله فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس ٢٠٢٣”.

ليتراجع محمد رمضان ويحذف الفيديو مؤكدا على تعمده ركوب التريند وإثارة الجدل ليس إلا، خاصة بعد إعلان الشركة المنتجة لمسلسل “أحمس” بوقفه والذى كان من المقرر مشاركته فى السباق الرمضانى المقبل .

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