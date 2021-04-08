حمادة هلال يتصدر تويتر بعد طرح كليب مشتاقين

تصدر حمادة هلال، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد عرض كليب أغنيته الجديدة “مشتاقين” على يوتيوب.

وجاءت تعليقات رواد تويتر على الكليب كالاتى:

الله الله الله الله الله والله انشرح قلبي وتلهفت لسماعها الله يبارك بكل من يوظف الفن للرسائل الجميلة

اغنية حمادة هلال الجديدة جت قى وقتها حاجة كدا تشرح القلب وأغنية احساسها عالى والكليب بتاعها احلى واحلى.

ايه الجمال ده هو فى كده انا بكيت من جمالها اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبدالله اللهم ما اجمعنا به فى الجنة.

أغنية حماده هلال بصراحة اغنية تشرح القلب وحماده بصراحة صوتها جميل جدا.

شابوه حماده هلال على الأغنية الجامدة ديه وعلى الكليب الرائع ده وما شاء الله على صوتك.

وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق.

الاغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم.