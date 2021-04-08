مسلسل إذاعي يجمع نيللي كريم وآسر ياسين

كشف السيناريست تامر حبيب، عن تعاون جديد بين آسر ياسين ونيللي كريم في رمضان 2021، بمسلسل إذاعي من إنتاج محطة إنرجى باسم "عشان الـ Big million"، استثمارا لنجاحهما سويا العام الماضي بمسلسل "ب100 وش".

المسلسل كتبه تامر حبيب، والذي يشارك آسر ياسين ونيللي كريم البطولة، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالي الأحداث الكوميدية.

تذاع حلقات مسلسل آسر ياسين ونيللي كريم الجديد، يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة في الثامنة مساءا، واليوم الثاني في الواحدة والربع ظهرا بتوقيت القاهرة ويمكن الاستماع إليه عبر قناة الإذاعة على موقع اليوتيوب.

يذكر أن مسلسل "ب100 وش" حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020، وشارك به كل من نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، وزينب غريب، دنيا ماهر، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، من إخراج كاملة أبو ذكري.

وكان من المنتظر تقديم الجزء الثاني العام الجاري، ولكن المخرجة كاملة أبو ذكري أعلنت عدم رغبتها في استثمار نجاح المسلسل، وقررت التفرغ هذا العام لإخراج فيلم مقتبس عن رواية لنجيب محفوظ، على أن يتم تقديم فيلم يضم العصابة العام المقبل.