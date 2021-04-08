صور يوم إجتماعي للنجمات.. ماجدة الرومي تجتمع بيسرا والفنانات في القاهرة وسميرة سعيد مع أصالة وإلهام شاهين

شهد اليوم عدة لقاءات إجتماعية بين نجمات الوسط الفني، ونشرن عدة صور من كواليس لقائهن وأبرزهم ماجدة الرومي التي اجتمعت مع يسرا وكارول سماحة والنجمات بالإضافة إلى اجتماع أصالة مع سميرة سعيد والنجمات في مناسبة أخرى.

ماجدة الرومي تجتمع مع يسرا وكارول سماحة وإلهام شاهين

واستغلت ماجدة الرومي تواجدها في القاهرة بعد حفلها الأخير، واجتمعت مع عدد من نجمات الفن في القاهرة، وعلى رأسهن يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وإيناس الدغيدي وكارول سماحة، ونشرت الأخيرة صورة من اللقاء وعلقت:" جلسة غداء ولمة حلوة مع الأصدقاء الأقرب إلى قلبي في القاهرة مع الكبيرة ماجدة الرومي، ومع أيقونات السينما المصرية حبايبي.. أعطتني أمل أن الصداقة الحقيقية في عالم الفن ممكن أن تكون إنسانية حقيقية وعميقة".

يسرا توجه رسالة إلى ماجدة الرومي بعد لقائها بها

ووجهت الفنانة يسرا رسالة إلى ماجدة الرومي بعد اللقاء وقالت:" في صحبة أحلى وأعز أصحاب..الماجدة الغالية على قلوبنا جميعا نورتي وشرفتي بلدك التاني.. الحلوة كارول شكرا على اللمة الجميلة اللي زي قلبك..ربنا يجمعنا دائما على المحبة"، في حين علقت إلهام شاهين على اللقاء وقالت:" ماجدة الرومى الصديقة الغالية والفنانة الجميلة شرفتى مصر ونورتيها..عايزينك معانا فى مصر دايما.. أسعدتينا بفنك الرائع واستمتعنا بصحبتك.. كارول سماحة حبيبتى شكرا إنك جمعتينا فى أحلى صحبة.. كنتم واحشنى جدا يسرا وهالة وإيناس.. أجمل أصدقاء هم اجمل صحبه و احلى الأوقات معهم.. ربنا يجمعنا دايما على خير وفرح ونجاح وحب.. بحبكم جدا كلكم".

وعلقت الفنانة هالة صدقي على صورها مع ماجدة الرومي والنجمات وقالت:"اجمل صحبة وأعز الغالين واخواتنا رموز لبنان العظيمة ماجدة الرومي والغالية اللي دائما مجمعانا اطيب قلب كارول سماحة".

سميرة سعيد مع أصالة وإلهام شاهين والنجوم

واجتمعت عدة فنانات في مناسبة إجتماعية أخرى اليوم، وعلى رأسهن إلهام شاهين وأصالة وسميرة سعيد وهالة صدقي، بالإضافة إلى هاني شاكر وابنه الأكبر والفنان هاني رمزي وزوجته، وخطفت أصالة الانظار بسبب ظهورها بلوك جديد في الصور وفي أول ظهور بعد تصالحها مع أنغام، وكذلك الفنانة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها، ونشرت بوسي شلبي عدة صور من اجتماع النجوم في احدى المناسبات الاجتماعية بالقاهرة.