فيفي عبده تظهر بلوك جديد على تويتر

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

تظهر فيفي عبده في الصورة مرتدية قبعة كبيرة باللون الأسود، مع فستان مكشوف الأكتاف باللون الأسود مع بعض الورود البيضاء.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت فيفي عبده علي ميك أب جرئ، مع نظارة شمس كبيرة باللونين الأسود والذهبي، وبعض الأكسسوارات ذهبية اللون.

وعلقت فيفي عبده علي الصورة كاتبة: "أنت".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالاتي:

"صباح الخير يا فوفه – إيه الجمال دا بقي - يسعدلي صباحك يانجمة الجماهير 5 امواه".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كانت نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.

وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو اة والله العمر مش بعزقة انا برد علي بيقول اني في الإنعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك علي فكرة".

وكانت قد نشرت الفنانة فيفي، مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة حول دخولها العناية المركزة وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا اراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الإنجليزي".