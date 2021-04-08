شاهد.. فيفي عبده تظهر بلوك جديد على تويتر

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

تظهر فيفي عبده في الصورة مرتدية قبعة كبيرة باللون الأسود، مع فستان مكشوف الأكتاف باللون الأسود مع بعض الورود البيضاء.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت فيفي عبده علي ميك أب جرئ، مع نظارة شمس كبيرة باللونين الأسود والذهبي، وبعض الأكسسوارات ذهبية اللون.

وعلقت فيفي عبده علي الصورة كاتبة: "أنت".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالاتي:

"صباح الخير يا فوفه – إيه الجمال دا بقي - يسعدلي صباحك يانجمة الجماهير 5 امواه".