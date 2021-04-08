نور دياب تتألق بلوك جديد عبر انستجرام

نشرت نور دياب ابنه الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها بملابس ذات ألوان مبهجة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت نور دياب بلوك خريفي باللونين اللبني والوردي، مرتديه جاكيت خريفي مع بنطلون جينز باللون الأزرق، وحذاء رياضي باللون الوردي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نور دياب علي وضع ميك أب بنفس اللونين اللبني والوردي علي وجهها، ورفعت شعرها الي اعلي.

نور دياب، هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، التي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم ترد على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.

بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.