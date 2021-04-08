الوسط الإعلامي يشّيع فقيد الإعلام يحيى السدمي

الوسط الإعلامي يشّيع فقيد الإعلام يحيى السدميشٌيع الوسط الإعلامي يوم الاربعاء 7 ابريل بصنعاء جثمان فقيد الإعلام اليمني الكاتب الصحفي يحيى حسين السدمي مدير تحرير موقع 26 سبتمبر نت الإخباري والذي وفاه الأجل إثر مرض عضال ألم به.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها نخبة من الأدباء والمثقفين والشخصيات العسكرية والسياسية والاجتماعية، أشاد زملاء الفقيد من عدد من وسائل الإعلام بدور الفقيد الإعلامي السدمي وإسهاماته في المجال الإعلامي.

وأشادوا بما تحلى به الفقيد السدمي من صفات حميدة وأخلاق عالية، جعله محط تقدير واحترام زملائه وكل من عرفه .. منوهين بمسيرة حياة الفقيد الإعلامية وعطاءه الكبير أثناء أداء واجبه ومهامه التي كٌلف بها وآخرها مديرا لتحرير موقع 26 سبتمبر نت وكبير المحررين الصحفيين بصحيفة 26 سبتمبر.

ولفت المشيعون أن رحيل الفقيد مثل خسارة كبيرة للإعلام اليمني الذي كان أحد فرسانه المتميزين .. معبرين عن أحر التعازي لأبناء وأسرة الفقيد السدمي وزملائه في مختلف وسائل الإعلام، سائلين المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

