إعلان مسلسل ناصر القصبي الجديد "ممنوع التجول" رمضان 2021

اعلان مسلسل ناصر القصبي الجديد "ممنوع التجول" رمضان 2021 تم الكشف عنه في الساعات الماضية حيث ظهر فيه النجم السعودي ناصر القصبي بأسلوب طريف وهو يجسد دور حلاق شعر رجالي في أحدث مشاهد العمل وكان لافتاً حديثه باللهجة اللبنانية، وتداول الفيديو رواد السوشيال ميديا بشكل كبير.

اعلان مسلسل ناصر القصبي الجديد "ممنوع التجول"

الإعلان الأول لمسلسل ناصر القصبي الجديد "ممنوع التجول" ظهر فيه النجم السعودي ناصر القصبي وهو يتمقص دور حلاق شعر رجالي حيث ارتدى الملابس الخاصة بهذه المهنة من ثم يبدأ بترحيبه بزبونه بطريقة لطيفة ولكن باللهجة اللبنانية التي استوقفت الجمهور، ورفع هذا المشهد من نسبة التشويق والحماس لدى الجمهور للموعد المنتظر لعرض العمل في موسم رمضان 2021.

الفنان ناصر القصبي سبق وأن تحدث عن مسلسله "ممنوع التجول" الذي سيعرض على MBC في رمضان، وأوضح بأن العمل سيتناول الحضور الفعلي لفيروس كورونا التي قلبت حياتنا رأسًا على عقب، وذلك في توصيف درامي لمعاناة الناس خلال السنة الماضية والحالية، وما حدث ويحدث في العالم بشكل عام حسب تعبيره.

ناصر القصبي أكد أن الكوميديا دوت الخليج الإطار العام للمسلسل لافتا الى ان الجمهور اكتفى من الغمّ الذي أصاب حياته بسبب الفيروس؛ لذا يقدم المسلسل طرحاً اجتماعياً للحالة ضمن طابع كوميدي، وتمنى التوفيق في تقديم عمل مختلف يعكس مقدار المجهود الذي بذله صناع المسلسل، وأنه في انتظار رد فعل الجمهور مع بداية رمضان.

تفاصيل مسلسل "ممنوع التجول" لناصر القصبي

مسلسل "ممنوع التجول" عبارة عن حلقات منفصلة، تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، ويسلط الضوء على كيفية تعايُش الناس مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا من تباعدٍ اجتماعي ومنع السفر والعمل والتعليم عن بُعد، وهو من تأليف ورشة لكتابة النص تضم 10 كتاب ومنهم: سامي الفليح، وعثمان السليمي، ومحمد الهمزاني، وهبة مشاري حمادة، ومن إخراج؛ أوس الشرقي، وهناء العمير، وعبد العزيز الشلاحي، وموسى الثنيان.

العمل تم تصويره في دبي، وهو من إنتاج أوس الشرقي، وبطولة الفنان ناصر القصبي، بجانب كل من: حبيب الحبيب، راشد الشمراني، فايز المالكي، إلهام علي، أسيل عمران، عبدالإله السناني، فاطمة الحوسني، ماجد مطرب فواز، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، وهبة الحسين.