أصالة نصري تلتزم الصمت بعد أنباء زواجها من نائب برلماني عقب 4 أشهر من طلاقها

أصالة نصري تلتزم الصمت بعد أنباء زواجها من نائب برلماني عقب شهور من طلاقها من المخرج طارق العريان ووالد طفليها التوأم، حيث ضجت السوشيال ميديا في الساعات الماضية بأنباء متداولة عن زواج النجمة السورية أصالة نصري من نائب برلماني مصري يصغرها بالعمر بحوالي 3 سنوات، بينما ما تزال صاحبة أغنية "مبقاش سر" تلتزم الصمت كلياً ولم تعلق الى الآن بأي تلميح او توضيح يوقف الجدل الدائر بين الجمهور...فتعرفوا معنا على التفاصيل.

أصالة تلتزم الصمت بعد أنباء زواجها

وفي التفاصيل، فإن حسابات السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية تداولت أنباء عن زواج النجمة أصالة نصري من النائب البرلماني أحمد عبد المجيد، وهو من محافظة الاسكندرية، ويصغرها بحوالي 3 سنوات، وذكرت المعلومات المتداولة بأن الزواج بينهما تم قبل حوالي 3 أسابيع، فيما رجحت معلومات أخرى بأن اصالة ستعلن زواجها علنيا في وقت قريب.

في المقابل، لم تعلق أصالة نصري على كل هذه الأنباء المتداولة عبر السوشيال ميديا واكتفت بالصمت على حساباتها على السوشيال ميديا على الرغم من أنها معروف عنها سرعتها بالرد على الشائعات ونشاطاتها المكثفة بالتدوينات على السوشيال ميديا، الأمر الذي جعل الجمهور يرجح فرضية زواجها.

وبحال تأكيد زواج أصالة نصري، فإن ارتباطها يكون تم بعد أشهر قليلة من اعلان طلاقها رسميا والذي افصحت عن اتمام المعاملات به نهائيا لحظة انتشار صورة طارق العريان مع حبيبته نيكول سعفان مع الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر 2020، أي منص أربعة أشهر تقريبا.

وبذلك تكون أصالة ايضا قد خاضت تجربة الزواج لثلاثة مرات، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والزيجة الثانية كانت لها في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام انفصالها عنه.

زواج أصالة نصري وعلاقته بمصالحتها مع أنغام

أنباء زواج أصالة نصري دفع الجمهور ايضا إلى الحديث عن التغييرات الإيجابية التي طرأت على حالتها النفسية مؤخرا بعد فترة من الصدمة عاشتها وعبرت عنها عقب ارتباط طليقها طارق العريان، حيث تخوض أصالة تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني، كما باتت أكثر ظهورا في الإعلام وفي الأنشطة الاجتماعية، كما بادرت وتصالحت مع الفنانة أنغام، فتساءل العديد من رواد السوشيال ميديا عما اذا كان خطوة الزواج لها أي علاقة بتلك الخطوات خصوصا فيما يتعلق بعودة المياه إلى مجاريها مع أنغام عقب فترة طويلة من القطيعة.

وكانت أصالة نصري فاجأت جمهورها يوم الاثنين الماضي بتقديم اعتذارها للنجمة أنغام عن ما صدر منها خلال الفترة الأخيرة ضدها بسبب الخلافات بينهما، حيث نشرت صورة أنغام وابنيها وكتبت:"دون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّى وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادى عمر وعبد الرّحمن على اللى صار..لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض"، مضيفة "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".

بدورها، تقبّلت أنغام اعتذار صديقتها أصالة قائلة على حسابها بموقع انستجرام: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".