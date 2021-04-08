قنوات عرض مسلسل ناصر القصبي "ممنوع التجول" رمضان 2021، فالجمهور يتشوق لموعد بث العمل الذي يأتي بعد أيام قليلة تزامنا مع بدء دخولنا في شهر رمضان 2021، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الدراما الذين سيرفقوان المشاهدين على مدار 30 حلقة.

قنوات عرض مسلسل ناصر القصبي "ممنوع التجول"

مسلسل ناصر القصبي "ممنوع التجول" أعلن صناعه عن بدء عرضه انطلاقا مع بداية شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة، وسيتم بث حلقات العمل على قنوات "ام بي س 1" (mbc1 ) في الفترة الذهبية، أي بعد صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة، وسيتم الإعلان عن مواعيد الإعادة بعد أن تحددها قناة إم بي سي.

كما سيعرض العمل على منصة شاهد نت، التابعة لقنوات MBC حصرياً على شبكة الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك بالتزامن مع قنوات إم بي سي.

اعلان مسلسل ناصر القصبي الجديد "ممنوع التجول"

خلال الساعات الماضية تم طرح الإعلان الأول لمسلسل ناصر القصبي الجديد "ممنوع التجول" حيث ظهر فيه النجم السعودي ناصر القصبي وهو يتقمص دور حلاق شعر رجالي حيث ارتدى الملابس الخاصة بهذه المهنة من ثم يبدأ بترحيبه بزبونه بطريقة لطيفة ولكن باللهجة اللبنانية التي استوقفت الجمهور، ورفع هذا المشهد من نسبة التشويق والحماس لدى الجمهور للموعد المنتظر لعرض العمل في موسم رمضان 2021.

الفنان ناصر القصبي سبق وأن تحدث عن مسلسله "ممنوع التجول" الذي سيعرض على MBC في رمضان، وأوضح بأن العمل سيتناول الحضور الفعلي لفيروس كورونا التي قلبت حياتنا رأسًا على عقب، وذلك في توصيف درامي لمعاناة الناس خلال السنة الماضية والحالية، وما حدث ويحدث في العالم بشكل عام حسب تعبيره.

تفاصيل مسلسل "ممنوع التجول"

مسلسل "ممنوع التجول" عبارة عن حلقات منفصلة، تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، ويسلط الضوء على كيفية تعايُش الناس مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا من تباعدٍ اجتماعي ومنع السفر والعمل والتعليم عن بُعد، وهو من تأليف ورشة لكتابة النص تضم 10 كتاب ومنهم: سامي الفليح، وعثمان السليمي، ومحمد الهمزاني، وهبة مشاري حمادة، ومن إخراج؛ أوس الشرقي، وهناء العمير، وعبد العزيز الشلاحي، وموسى الثنيان.

العمل تم تصويره في دبي، وهو من إنتاج أوس الشرقي، وبطولة الفنان ناصر القصبي، بجانب كل من: حبيب الحبيب، راشد الشمراني، فايز المالكي، إلهام علي، أسيل عمران، عبدالإله السناني، فاطمة الحوسني، ماجد مطرب فواز، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، وهبة الحسين.