خاص: قصة الحادث الغامض الذي يقع لـ ابنة ياسر جلال في مسلسل "ضل راجل" رمضان 2021

شادي جميل تحدث عن تفاصيل مسلسل "ضل راجل" الذي يشارك في بطولته مع الفنان ياسر جلال والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021 بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما.

موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "ضل راجل"

شادي جميل أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على استمرار ابطال مسلسل "ضل راجل" في تصوير أحداثه حتى الآن، وهو من الأعمال المنتظر عرضها في شهر رمضان 2021، وأوضح الفنان المصري أن تصوير المسلسل سوف يستمر حتى الأيام الأولى من شهر رمضان فقال شادي جميل: "لا نزال مستمرين في تصوير مسلسل (ضل راجل) حتى الآن ولن يتم الانتهاء منه قبل بداية شهر رمضان، بل من المتوقع أن نستمر في التصوير حتى الأيام الـ10 الأولى من الشهر الكريم إن شاء الله".

تفاصيل مسلسل "ضل راجل" لياسر جلال

شادي جميل تحدث عن تفاصيل مسلسل "ضل راجل" حيث أكد أن العمل يدور في إطار اجتماعي لكن هناك به إثارة وتشويق بسبب حادث، ويبدأ الأبطال في البحث عن أسبابه وكذلك رجال الشرطة، فقال شادي جميل: "العمل يناقش قضية مهمة، فياسر جلال يقدم دور الأب الذي يسعى للبحث عن حقوق ابنته والوقوف معها على الرغم من كونها أحد أطراف ما حدث، ويواجه البطل العديد من الصعوبات أثناء بحثه عن حقوق ابنته، واعتقد أن العمل سوف يلمس قلوب المشاهدين وإن شاء الله يحقق النجاح المنتظر".

شادي جميل كشف كذلك عن تفاصيل دوره في المسلسل حيث أوضح أنه يقدم شخصية ضابط فقال: "أقدم دور ضابط في مسلسل (ضل راجل) مع الفنان محمود عبدالمغني حيث نبحث في تفاصيل حادثة ابنة ياسر جلال التي تقع في الحلقة الأولى من العمل، ونسعى للوصول لجميع الأطراف من أجل إعادة حق ابنته".

طرح الأغنية الدعائية لمسلسل "ضل راجل"

صناع مسلسل "ضل راجل" طرحوا خلال الأيام الماضية أغنية جديدة له بصوت أحمد سعد، وحرص الفنان رامز جلال على دعم مسلسل شقيقه ياسر جلال حيث أعاد نشر وترويج للإعلان الدعائي للمسلسل عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "ربنا يكرمك ياخويا.. ويتمهالك علي خير ويكملها بالستر"، ويشارك في بطولة مسلسل "ضل راجل" مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم نرمين الفقي، ومحمود عبدالمغني، وهالة أنور، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان ياسر جلال مسلسل "الفتوة" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.