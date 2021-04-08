صور ترصد أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق ..هل تغيرت كثيرا؟

غادة عبد الرازق تواصل ظهورها المثير للجدل، حيث تحل اليوم ضيفة على قناة "MBC مصر" مساء الخميس خلال أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" ، وذلك بحسب بيان رسمي للبرنامج .

ويُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع النجمة غادة عبد الرازق، والنجمة مي سليم في حوار حول مُسلسل "لحم غزال الذي يُعرض حصرياً على شاشة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان.. برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه.

ويعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت مصر، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 8 إبريل 2021.

وكانت غادة عبد الرازق قد أثارت الجدل بعد تعدد ظهورها بملامح متغيرة بعض الشيئ، حيث توالت التعليقات من قبل جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتساءل عن سر التغييرات الأخيرة في ملامحها.