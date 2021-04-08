قائمة مسلسلات رمضان 2021 الخليجية وقنوات عرضها

كشفت العديد من الشبكات عن قائمة الأعمال الدرامية الخليجية التي من المقرر أن يتم عرضها على شاشاتها في شهر رمضان المقبل الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وكان من بين هذه الشبكات دوت الخليج شبكة MBC ومنصة شاهد، التي سوف تنفرد بالعديد من الأعمال الخليجية المميزة.

شبكة MBC ومنصة شاهد

من أبرز أعمال الشبكة هذا العام مسلسل "ممنوع التجول" لناصر القصبي، ومسلسل "مارغريت" لحياة الفهد، و"الناجية الوحيدة" لهدى حسين، و"أمينة حاف" لإلهام الفضالة، و"اختطاف" لـ ليلى السمان وإلهام علي، و"وش تبى بس" لفيصل العيسى، ومن المقرر أن يتم عرض تلك الأعمال على منصة شاهد قبل 24 ساعة من عرضها على شاشات MBC المختلفة.

مسلسلات قناة أبو ظبي

شبكة قنوات أبو ظبي كشفت أيضًا عن مجموعة الأعمال الخليجية التي سوف تنفرد بعرضها في شهر رمضان، ومن بينها مسلسل "حين رأت" وهو من بطولة خالد أمين، وأمل محمد، وليلى عبد الله.

وتعرض القناة أيضاً الدراما الاجتماعية الكويتية "مطر صيف" من بطولة الفنان الكبير سعد الفرج، إضافة إلى المسلسل الكويتي "نبض مؤقت" لهيا عبد السلام، وهنادي الكندري، وشهاب جوهر، والمسلسل الخليجي الكوميدي "علاء الدين" وهو من بطولة عبد الناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج.

قناة الإمارات

أما قناة "الإمارات" فسوف تعرض المسلسل الإماراتي "بنات مسعود" لجمال الردهان، وخالد المظفر، وشيماء سبت، ومسلسل "اللي نحبهم"، وهو عمل إماراتي كوميدي بطولة أحمد الجسمي، ومسلسل "60 يوم" من بطولة تركي اليوسف وبلال عبد الله وعبد الله بن حيدر وعبد الرحيم حسن.

قناة دبي والظفرة

أما شبكة تلفزيون دبي فتعرض العديد من الأعمال الخليجية ومن بينها "سما عالية" لجاسم النبهان وسليمان الياسين، ومسلسل "الناموس" لمحمد المنصور وهيفاء عادل وجاسم النبهان، فيما تعرض قناة الظفرة مسلسل "يجيب الله مطر" لزهرة عرفات ومرام البلوشي، ومسلسل "بيت الذل" للراحل مشاري البلام وعبد الرحمن العقل.