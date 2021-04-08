قائمة مسلسلات رمضان 2021 المصرية وقنوات عرضها

كشفت العديد من الشبكات عن قائمة الأعمال الدرامية المصرية التي من المقرر أن يتم عرضها على شاشاتها في شهر رمضان المقبل، والتي ينتظرها الجمهور خاصة بعد عرض البروموهات الرسمية لتلك الأعمال.

MBC مصر ومنصة شاهد

من المقرر أن تعرض شبكة MBC مصر العديد من الأعمال المصرية الحصرية، ومن بينها "قصر النيل" لدينا الشربيني وريهام عبد الغفور، و"خلي بالك من زيزي" لأمينة خليل ومحمد ممدوح و"لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق وشريف سلامة، و"ملوك الجدعنة" لمصطفى شعبان وعمرو سعد.

أما منصة شاهد في الخليج سوف تعرض عدد من الأعمال أيضًا ومنها "الاختيار 2" لكريم عبد العزيز وأحمد مكي و"عالم موازي" لدنيا سمير غانم" و"هجمة مرتدة" لأحمد عز وهند صبري و"ضل راجل" لياسر جلال و"ضد الكسر" لنيللي كريم" و"أحسن أب" لعلي ربيع.

cbc

شبكة قنوات cbc، سوف تنفرد بعرض مجموعة من أهم الأعمال المصرية ايضًا، ومنها "حرب أهلية" للنجمة يسرا والفنان باسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة، ومسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي، ومسلسل "اللي مالوش كبير" لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي و"القاهرة كابول" لطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع، و"كل ما نفترق" لريهام حجاج ورانيا يوسف وأيتن عامر وعمرو عبد الجليل.

ON E

شبكة قنوات ON E المصرية سوف تنفرد بعرض أبرز الأعمال المنتظرة ومنها "الاختيار 2- رجال الظل" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، و"نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني وأنوشكا، و"نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، إضافة إلى مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هاني سلامة.

dmc

شبكة قنوات dmc من المقرر أن تعرض العديد من الأعمال الحصرية أيضًا على شاشاتها في رمضان 2021، ومن بينها مسلسل "هجمة مرتدة" لأحمد عز وهند صبري و"موسى" لمحمد رمضان وسمية الخشاب، و"لعبة نيوتن" للفنانة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح.

الحياة

قناة الحياة المصرية سوف تعرض في رمضان على شاشتها مسلسلات "ضل راجل" لياسر جلال ونرمين الفقي و"النمر" لمحمد إمام و"القاهرة كابول" لطارق لطفي و"أحسن أب" لعلي ربيع.

النهار

قناة النهار المصرية سوف تعرض مسلسلات "بنت السلطان" للفنانة روجينا وأحمد مجدي وباسم سمرة، و"المداح" لحمادة هلال ونسرين طافش، و"كله بالحب" لزينة وأحمد السعدني وصابرين و"الطاووس" لجمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب.