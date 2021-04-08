شيماء سيف تلمح مجددًا إلى طلاقها في رسالة غامضة وتتحدث عن تعرضها للأذى

شيماء سيف الفنانة المصرية واصلت التلميح إلى طلاقها من زوجها المنتج محمد كارتر، حيث شاركت متابعيها بتدوينة غامضة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، تحدثت من خلالها عن تعرضها للأذى.

شيماء سيف تتحدث عن تعرضها للأذى

وكتبت شيماء سيف في تدوينتها: "ماحدش ييجي على نفسه علشان حد، ماتجاملوش في الناس على حساب نفسكوا، سيبوا كل حد يبان على حقيقته علشان لما يأذيكم، مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس".

شيماء سيف تواصل التلميح إلى انفصالها عن محمد كارتر

شيماء سيف أضافت: "وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال، ربنا بس اللي عنده كل الحقايق، وهو الحكم العدل.. ودعواتكم، نقطة من أول السطر"، وقبلها أيضا كتبت عبر انستجرام: "حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل يرد الله عز وجل من فوق سبع سموات ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".

تدوينة شيماء سيف أكدت لجمهورها أنها تمر بأزمة في علاقتها بزوجها محمد كارتر، خاصة وأنها كانت قد ألغت متابعته على انستجرام مؤخرًا، وأثارت الجدل بتعليق غامض أيضًا حيث كتبت: "كل شيء نصيب، الحمد لله على كل حال"، وبالرغم من أنها لم تعلق على أنباء الطلاق التي يتم تداولها منذ يومين، إلا أنها واصلت إثارة التساؤلات بسبب تدويناتها الغامضة حول الأمر.

أحدث نشاطات شيماء سيف الفنية

ومن المعروف أن شيماء سيف كانت تربطها قصة حب بزوجها محمد كارتر، حيث تزوج الثنائي في 19 أكتوبر 2018، في حفل ضخم حضره العديد من نجوم الفن، واستمرا خلال زواجهما بنشر الصور الرومانسية وتبادل رسائل الغزل في مناسبات متعددة، وحتى قبل فترة قليلة من انتشار أنباء انفصالهما.

وعلى المستوى الفني، فإن الفنانة المصرية تشارك في دراما رمضان 2021 بمسلسل "عالم موازي" الذي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا ومن تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، كذلك كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بمشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت".

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر ودلال عبد العزيز وشيرين وغيرهم، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.