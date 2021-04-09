الدعوات تتواصل لخالد النبوي بعد مناشدة زوجته وغموض حول طبيعة مرضه

خالد النبوي النجم المصري أقلق الجمهور على حالته الصحية منذ ساعات بعد أن أعلنت زوجته السيدة منى المغربي أنه يمر بوعكة صحية شديدة، وطالبت متابعيه الدعاء له.

خالد النبوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي نشرت عبر حسابها على فيسبوك، تدوينة كشفت فيها عن مرور زوجها بوعكة خطيرة، لكن دون أن تكشف مزيد من التفاصيل حول مرضه، فكتبت: "خالد تعبان أوي، من فضلكم تدعوا له".

وتردد أن الفنان المصري أصيب بفيروس كورونا مؤخرًا، فيما تداول البعض أن سبب الأزمة الصحية التي تعرض لها هو معاناته من مرض بالقلب، إلا أن زوجته لم تكشف عن طبيعة مرضه حتى الآن ولم تنف أو تؤكد إصابته بالفيروس أو بأزمة قلبية، فيما تفاعل عدد كبير من محبي النجم المصري مع تدوينتها وتمنوا له الشفاء العاجل.

النجوم يدعون لخالد النبوي بالشفاء

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كذلك حرص عدد من النجوم على الدعاء لزميلهم بالشفاء العاجل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنان فتحي عبد الوهاب الذي نشر على فيسبوك صورة لخالد النبوي، وعلق عليها قائلًا: "ربنا يتم شفاك على خير".

أما الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين فكتب على فيسبوك: "ألف سلامه على النجم الكبير خالد النبوي.. ربنا يقومك بالسلامه يا غالي".

خالد النبوي يتفاعل مع الجمهور قبل ساعات من أزمته الصحية

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وكان خالد النبوي متفاعلًا مع الجمهور عبر تويتر، ختى بالأمس، وقبل ساعات قليلة من إعلان زوجته عن مروره بأزمة صحية، حيث واصل الترويج للأماكن الأثرية بمصر، ونشر صورة له من داخل أحد الأماكن وعلق قائلًا: "كل اللي عملوا ده والتاريخ طفل.. بيحبي".

الجدير بالذكر أن الفنان المصري قد تعرض العام الماضي، لوعكة صحية بشكل مفاجئ، وتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة حادة في الشريان التاجي الخلفي بالقلب مما اضطر الأطباء إلى تركيب دعامة في الشريان، وظل في المستشفى لعدة أيام بعدها، ولاقى دعما كبيرا من قبل جمهوره.

ومن المعروف أن أحدث أعمال خالد النبوي هو فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه قريبًا، ويشارك في بطولته كل من غادة عادل ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة ومحمد فراج ومصطفى فهمي وصبري فواز وريم مصطفى وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد وهاجر أحمد وبيومي فؤاد وأحمد فؤاد سليم وبسنت شوقي وأحمد الشربيني وغيرهم.