هند البلوشي تسرب عقد زواجها من علي يوسف بعد أزمة حملها بطفلها منه والأخير يحرجها بقسوة .. فيديوهات وصدمات بالجملة

هند البلوشي وعلي يوسف أصبح كل منهما حديث الجمهور خاصة خلال الساعات الأخيرة، بعدما قررا أن يتحدثان بصراحة عن أزمة زواجهما، كل منهما على حدى عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نفى علي يوسف أنباء الزواج وقال في مقطع فيديو "أمام الملأ أقول لهند جاسم البلوشي.. أنت طالق طالق طالق بالثلاثة، هذا إذا كان في صحة في كلام هند البلوشي إني أنا زوجها".

نشر عقد زواج هند البلوشي وعلي يوسف

بينما قرر صديق الثنائي، الفنان الكويتي أحمد السعدون، أن يفجر مفاجأة في صالح الفنانة الكويتية هند البلوشي، حيث نشر صورة من عقد زواج البلوشي ويوسف، ليحسم حالة الجدل بينهما، وتداول الجمهور صورة عقد الزواج على نطاق واسع.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل قررت هند البلوشي أن تفجر مفاجأة جديدة حول زواجها من الفنان العراقي علي يوسف، وخرجت في مقطع فيديو وقالت انها أعلنت زواجها من علي يوسف خلال الفترة الماضية كونها كانت حاملا منه، وأضافت: "آن الآوان أن أعلن عن الحقيقة الأخرى، إحنا ما كنا متفقين أن نعلن في هذه الفترة، كان المفترض هو أن يخلص الاوراق ويجي الكويت وبعدين يتم الاعلان، الله العالم شو كان السبب بس انا احترمت رغبته.. لكن حدث حدث طارئ خارج عن إرادتي خلاني أعلن زواجنا وما ابغى اضايق احد.. أنا كنت حامل والكل لامني وأولهم احمد السعدون والجنين كان مهدد بالإجهاض وانا فنانة وسمعتي تهمني جدا".

"حمل" هند البلوشي سبب إعلان زواجه من علي يوسف

وتابعت: "انا اضطررت للاعلان لأني كنت حامل وعلي يوسف أنكر هذا الأمر وبعد ما أرسلت له تقرير الحمل انصدم وضل يتواصل معاي بعد ما شاف التقرير"، كذلك كشفت عن نيتها مقاضاة علي يوسف في العراق بتهمة التزوير والنصب والاحتيال والتشهير بعد إنكار زواجه منها.

وكانت هند البلوشي قد أطلت ببث مباشر قبل يومين هاجمت فيه المشككين في زواجها من علي يوسف، وتحدته بأن ينكر زواجهما، وتابعت: "موضوع زواجي ليش مضايقكم، البيوت أسرار، قد أكون أخطأت بالإعلان قد أكون تسرعت، لكن هذا موضوع يخصني أنا وزوجي، أنا متزوجة علي يوسف، شو عندكم، أبغي علي يوسف يطلع الحين ويحط عينه في عيني ويقول إنه أنا مو مرته، خلصنا!، قفلوا ع الموضوع".

علي يوسف ينكر زواجه من هند البلوشي

وبعدها نشر علي يوسف فيديو للرد على هند البلوشي ونفى زواجه منها، وقال في الفيديو إن الصور التي سربت لهما كانت على هاتف هند البلوشي وهي من سربت الصور لتأكيد الزواج، ولكنه نفى زواجه منها وقال إن هناك كان مشروع زواج بينهما ولكن لم يكتمل ولم يحدث، وتحداها أن تنشر ما يثبت عقد قرانهما أو زواجهما، وأضاف إن لقاءئه بها كان بسبب العمل على فيلم جديد معاً ولكنه لم يكتمل بسبب خلافاتهما.

وقال علي يوسف إنه لا يملك أي فكرة حول زواجه من هند البلوشي، حتى إنه تواصل مع عائلتها ومع كل المحيطين به ونفى زواجه منها، مشيراً إلى إنه التزم الصمت في الفترة الأخيرة من أجلها، وأكد إنها أعلنت عن زواج غير كامل، وقال إنه تعرف عليها من خلال برنامجها، ولكن مشروع الزواج بينهما لم يكتمل، وحدثت بينهما خلافات وانفصلا انفصال كامل ولكنها أعلنت الزواج في وقت انفصالهما، وذلك قبل أن يتم تسريب عقد زواجهما.