فيديو صديق أصالة المقرب يؤكد زواجها للمرة الثالثة ويكشف موعد خطوبة ابنتها شام الذهبي رسميًا

أصالة النجمة السورية باتت حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، ليس بسبب اعتذارها للمطربة أنغام فقط على الملأ، ولكن أيضًا بسبب أنباء زواجها التي انتشرت مؤخرًا وسط صمت النجمة الشهيرة وعدم تعليقها على تلك الأنباء.

صديق أصالة المقرب يؤكد أنباء زواجها

إلا أن صديق أصالة المقرب، المغني اللبناني جو رعد، فاجئ الجميع خلال الساعات الماضية بتأكيده لأنباء زواج المطربة أصالة، حيث ظهر في مقطع فيديو وعبر عن مدى سعادته بزواج صديقته المقربة من أحد النواب بالبرلمان المصري، وتمنى لها السعادة في حياتها الجديدة.

وقال جو رعد في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك أصولة حبيبة قلبي حبيبة الناس كلها زواجها ودخولها القفص الذهبي.. أصولة عانت وتعبت وبتستاهل الراجل المناسب اللي بيقدرها لأن أصولة لا تتكرر بالحياة.. عندنا أصولة واحدة".

زواج أصالة للمرة الثالثة بعد طلاقها من طارق العريان

وأكد صديق أصالة المقرب أن أكثر ما يهمه ويهم جمهورها الآن هو أنها تكون سعيدة في حياتها الجديدة مع النائب البرلماني المصري، وتلقت أصالة مباركات عدد كبير من جمهورها بعد تأكيد صديقها على أنباء زواجها التي انتشرت مؤخرًا.

كذلك وجه جو رعد التهاني لشام الذهبي ابنة أصالة وأعلن أنها سوف تحتفل بخطبتها في منزلها اليوم الجمعة، في حفل عائلي.

وتزوجت أصالة نصري، مرتين من قبل الأولى من أيمن الذهبي والد نجليها شام وخالد وانفصلا عام 2005، فيما كانت الزيجة الثانية من المخرج والمنتج طارق العريان عام 2006 الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي، وانفصلا مطلع العام الماضي 2020، ومرت بعدها أصالة بتجربة قاسية وباتت تصرح وقتها بتصريحات غاضبة بسبب سوء حالتها النفسية.

تصالح أصالة وأنغام

في سياق آخر كانت أصالة قد فاجئت جمهورها قبل أيام بتقديم اعتذارها للنجمة أنغام عن ما صدر منها خلال الفترة الأخيرة ضدها بسبب الخلافات والقطيعة بينهما، حيث نشرت صورة أنغام وابنيها وكتبت: "دون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّى وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادى عمر وعبد الرّحمن على اللى صار..لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض"، مضيفة "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".

بدورها، تقبّلت أنغام اعتذار صديقتها أصالة قائلة على حسابها بموقع انستجرام: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل مقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".