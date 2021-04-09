فيديو شام الذهبي ترتبط رسميا للمرة الثالثة وتعلق:"اللهم نسألك الثبات"

شام الذهبي أثارت جدلا واسعا قبل ساعات من حفل خطوبتها الذي اعلن عنه صديق والدتها المقرب الفنان جو رعد، وأكد أن أسرة الفنانة أصالة تستعد لحفل خطوبة شام الذهبي اليوم الجمعة.

شام الذهبي تثير الجدل حول موعد ارتباطها

شام الذهبي نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها علي "انستجرام" صور وفيديو مع خطيبها في أول ظهور رسمي بالصور والفيديوهات يجمع ابنة الفنانة السورية بخطيبها، وذلك بعد الصورة التي نشرتها لهما منذ اسابيع عبر حسابها علي "انستجرام" ولم تظهر فيها ملامحه، شام الذهبي أثارت جدلا بسبب أن الصور والفيديو الذي نشرته كتبت عليه تاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢١، في إشارة منها إلى الحفل الذي تقدم فيها خطيبها لها والمقام في إحدى المراكب النيلية كما أوضح الفيديو حضور مجموعة من أصدقائهما وتم التقاط العديد من الصور لهما في هذه اللحظة الاستثنائية، والتي قبلت فيها شام الذهبي رأس خطيبها.

النجوم يهنئون شام الذهبي على خطوبتها

شام الذهبي علقت على الصور التي نشرتها، وتمنت أن يوفقها الله في هذه الخطوة التي اتخذتها فكتبت: "أيتها القلوب الحاضره ..ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً.. و لتعلموا أنما الحب ما ثبت .. اللهم نسألك الثبات . أحمد و شام"، وقدم العديد من النجوم التهنئة لابنة الفنانة أصالة من بينهم الفنانة هند صبري التي كتبت: "مبروك يا حبيبة قلبي"، وكذلك الفنانة درة، وكل من الفنانة بدرية طلبة، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهاجر الشرنوبي، وريم نصر الدين.

ارتباط شام الذهبي للمرة الثالثة

شام الذهبي تزوجت من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر وذلك في عام 2014 لكن انتهت العلاقة بينهما بالطلاق بشكل رسمي في صيف عام 2018، كما اعلنت ابنة الفنانة أصالة خطوبتها في شهر يوليو الماضي من الطبيب المصري معتز نصير، لكن سرعان من تم الإعلان عن انتهاء علاقتها به وفسخ الخطوبة، لتعلن والدتها في شهر فبراير الماضي في لقائها ببرنامج "سهرانين" المعروض على قناة "on" عن استعداد ابنتها للزواج من شاب أكدت أنها تراهن عليه فقالت: "ابنتي شام سوف تتزوج قريبا إن شاء الله، لا اريد أن انصحها بشيء لكن الشاب الذي تعيش معه قصة حب اتمنى أن يكون مثل ما أنا متوقعة، فهو شخص اراهن عليه، على الرغم أن رهاني في السابق كان خاسرا في أشياء كثيرة، لكن أتمنى أن يكون هناك تغير هذه المرة".

يذكر أن جو رعد المطرب ومصفف الشعر السوري قد كشف في الساعات الأخيرة عن استعداد أسرة الفنانة أصالة من أجل إقامة حفل خطوبة شام الذهبي في حفل عائلي اليوم الجمعة، كما أكد جو رعد حقيقة الأخبار المتداولة عن زواج الفنانة أصالة للمرة الثالثة، حيث أوضح أن الفنانة السورية قد عانت في السنوات الماضية بسبب ما تعرضت له.