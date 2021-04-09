نقل خالد النبوي للمستشفى بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا وزملاءه يكثفون الدعاء

مرض خالد النبوي مازال الحدث الأبرز اليوم الجمعة، والذي نال تفاعلًا كبيرًا من قبل محبيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل بعدما أقلقت زوجته الجمهور على حالته وطالبت بالدعاء له.

زوجة خالد النبوي تقلق الجمهور على حالته الصحية

زوجة خالد النبوي السيدة منى المغربي، كتبت قبل ساعات عبر حسابها على انستجرام: "خالد تعبان أوي، من فضلكم تدعوا له"، لكنها لم تكشف عن سبب الوعكة الصحية التي يمر بها النجم المصري، وهو ما تسبب في إثارة التساؤلات حول حالته الصحية، كما تردد أنه أصيب بفيروس كورونا، فيما اعتقد البعض أن الأمر له علاقة بمعاناته مع مرض بالقلب.

صديقة خالد النبوي تؤكد إصابته بفيروس كورونا

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إلا أن الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي التي تربطها صداقة قوية بخالد النبوي وزوجته، حسمت الجدل حول تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري وأكدت أن صديقها تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ أمس، إثر إصابته بفيروس كورونا، لكن حالته في تحسن مستمر بحسب قولها.

وكان الفنان المصري قد تعرض العام الماضي، لوعكة صحية بشكل مفاجئ، وتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة حادة في الشريان التاجي الخلفي بالقلب مما اضطر الأطباء إلى تركيب دعامة في الشريان، وظل في المستشفى لعدة أيام بعدها، ولاقى دعما كبيرا من قبل جمهوره، وكانت فريدة الشوباشي أول من كشفت عن مرضه وقتها.

النجوم يساندون خالد النبوي ويكثفون الدعاء له

وحرص عدد من النجوم على مساندة النجم المصري الشهير والدعاء له بالشفاء العاجل ومن بينهم الفنانة منة فضالي التي نشرت صورة لها معه عبر انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "خالد النبوي زميل محترم ويستمتع بالشغل معاه دائما.. صديقي سلامتك مليون سلامة والله الشافي ارجو الدعاء له بالشفاء العاجل".

بينما الفنان فتحي عبد الوهاب نشر على فيسبوك صورة لخالد النبوي، وعلق عليها قائلًا: "ربنا يتم شفاك على خير"، أما الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين فكتب على فيسبوك: "ألف سلامة على النجم الكبير خالد النبوي.. ربنا يقومك بالسلامه يا غالي".

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال خالد النبوي هو فيلم "أهل الكهف" ومن المقرر عرضه قريبًا، ويشارك في بطولته كل من غادة عادل ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة ومحمد فراج ومصطفى فهمي وصبري فواز وريم مصطفى وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد وهاجر أحمد وبيومي فؤاد وأحمد فؤاد سليم وبسنت شوقي وأحمد الشربيني وغيرهم.