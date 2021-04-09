"عن الأمومة والعائلة والتمثيل" تصريحات مميزة لـ منى زكي في المؤتمر الصحفي لمسلسلها "لعبة نيوتن" رمضان 2021

منى زكي النجمة المصرية تنتظر عرض مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2021، حيث قرر صناع العمل الكشف عن بعض تفاصيله في مؤتمر صحفي أقيم أمس الخميس، بحضور عدد من نجوم العمل.

منى زكي تكشف سبب غيابها عن الدراما لفترة طويلة

منى زكي قالت خلال المؤتمر الصحفي إنها غابت لفترة عن الدراما التلفزيونية بسبب ظروف الحمل والولادة، وأنها كانت يجب أن تتواجد بجانب طفلها الأصغر يونس لفترة لا تقل عن 3 سنوات، إضافة إلى ذلك فإنها لم تجد أيضًا خلال الفترة الماضية عملا مناسبًا تعود به للدراما بعد مسلسل "أفراح القبة".

كما أوضحت النجمة المصرية أن طلب المخرج تامر محسن لها ولعب دور البطولة بالمسلسل كانت بمثابة طوق نجاة بالنسبة إليها بعد تلك الفترة الطويلة من التوقف، لافتة إلى أنها تحمست للمسلسل ووافقت على الفور للمشاركة فيه، خاصة وأن الأهم بالنسبة لها هو المخرج الذي سيقود اللفريق.

منى زكي تتحدث عن "لعبة نيوتن"

منى زكي أكدت أيضًا أن فريق العمل المشارك بمسلسل "لعبة نيوتن" هو فريق الأحلام بالنسبة لها، لأن زملاءها في العمل ليسوا نجوم عاديين بحسب قولها، لافتة إلى أنها استمعت بالعمل معهم، خاصة وأن الجميع قدم أفضل ما لديه.

من جانبه أكد المخرج تامر محسن كذلك أن قصة المسلسل تدور حول زوجين هما هنا وحازم، يحاولان ولادة ابنهما في أمريكا للحصول على الجنسية الأمريكية ومن هنا تبدأ رحلتهما التي تكشف الكثير من الأسرار وتتوالى الأحداث بعدها.

سيد رجب يشيد بالمخرج تامر محسن

أما الفنان سيد رجب فقال إن العمل مع المخرج تامر محسن حلم من أحلامه وأنه كان سعيدًا جدًا عندما وصلته رسالة منه من أجل العمل معه، مؤكدا أن مشاهد المسلسل كانت صعبة وطريقة الإخراج مختلفة، مشيدًا بمخرج المسلسل وقال إنه قادرا على إخراج أفضل ما لدى الممثلين.

وبينما حضرت منى زكي والفنان سيد رجب المؤتمر الصحفي الخاص بالمسلسل، غاب عدد من أبطال العمل مثل محمد ممدوح ومحمد فراج بسبب انشغالهما في تصوير أعمال أخرى سوف تعرض في رمضان 2021 أيضًا.

الجدير بالذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي ومحمد فراج وسيد رجب، ومحمد ممدوح، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور قصة الحلقة الأولى حول الزوجين حازم وهنا، اللذين يتخذان قرارهما بإنجاب طفلهما الأول في الولايات المتحدة الأمريكية لضمان مستقبل أفضل له، وبينما تستعد هنا للإنجاب في أمريكا تكتشف أسرار غامضة عن زوجها وتحدث أمور خطيرة معها.