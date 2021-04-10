خروج مسلسل "داون تاون" لـ أمل بوشوشة من السباق الرمضاني..ما السبب؟

أمل بوشوشة كشفت عن تأجيل طرح مسلسل "داون تاون" الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم وأسباب هذا التأجيل، كما اعلنت عن الموعد الجديد لعرض المسلسل في الفترة القادمة.

تأجيل عرض مسلسل "داون تاون" في رمضان

أمل بوشوشة نشرت بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كشفت فيه عن تأجيل عرض مسلسل "داون تاون" الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وأكدت الفنانة الجزائرية أن العمل واجه صعوبات كبيرة في تصويره الذي توقف لأكثر من شهر بسبب إصابة العديد من أبطاله وكذلك العاملين به بفيروس كورونا.

فجاء البيان الذي نشرته الفنانة أمل بوشوشة: "تحرص شركة فالكون فيلمز على التميز في انتاجاتها، كما تحرص على عرضها في التوقيت المناسب .. و كون مسلسل ( داون تاون) هو باكورة أعمال الشركة الدرامية، وبعد أن تسببت جائحة الكورونا بتوقيف التصوير لأكثر من شهر، وإصابة عدد من الممثلات والممثلين والعاملين في المسلسل بحالات كورونا، وفي فترات زمنيّة متلاحقة ، مما أدى إلى ضغط كبير في تنفيذ المسلسل وكون (داون تاون) هو عمل ضخم ويحتوي على عدد كبير من مشاهد الاكشن".

الموعد الجديد لعرض مسلسل "داون تاون"

أمل بوشوشة أوضحت في البيان الذي نشرته أن الموعد الجديد لعرض العمل سوف يكون بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، أي مع أولى أيام عيد الفطر المبارك ليصبح هدية مقدمة من الشركة المنتجة للجمهور العربي فكتبت أمل بوشوشة: "قررت الشركة عرض المسلسل فور انتهاء شهر رمضان مباشرة .. ليكون بذلك هدية لائقة من فالكون فيلمز لجمهور الدراما العريض في العالم العربي بمناسبة عيد الفطر السعيد".

أمل بوشوشة قدمت كذلك اعتذارها للجمهور في البيان الذي نشرته فكتبت: "نعتذر من جمهور العمل الذي كان ينتظر عرضه في موسم رمضان ولكننا كفريق عمل من ممثلين و فنيّين وضعنا حياتنا على المحك وعملنا في ظروف غير طبيعية تحدوها المخاطر، علينا وعلى عائلاتنا، لكي نخرج إليكم بعمل يليق بكم وما للإنسان إلّا السعي. كل عام وانتم بألف خير".

وائل كفوري يغني تتر مسلسل "داون تاون"

وائل كفوري قد انتهى من تسجيل تتر مسلسل "داون تاون" في الفترة الاخيرة حيث يقدم أغنية "كلنا مننجر"، وهي كلمات الشاعر علي المولى، وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يقدم فيها وائل كفوري تتر مسلسل، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم في العالم العربي من بينهم الفنان سامر إسماعيل، وأمل بوشوشة، وستيفاني صليبا، وهبة نور ، وعبدالمنعم عمايري، وكارمن لبس، ووفاء الموصللي، والعمل من إخراج زهير قنوع.