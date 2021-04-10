عمرو عبدالجليل يطلب الدعاء لنجله بعد خضوعه لعملية في المخ ويكشف عن معاناته

عمرو عبد الجليل كشف عن الأوقات الصعبة التي يمر بها في هذه الفترة بسبب مرض نجله، وأعلن الفنان المصري عن خضوع نجله عبدالجليل لعملية وطلب من متابعيه الدعاء له من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية الدقيقة.

عمرو عبدالجليل يطلب الدعاء لنجله

عمرو عبد الجليل نشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" صورة لنجله وجه من خلالها رسالة طلب فيها من متابعيه الدعاء له، حيث أوضح أنه يواجه أزمة صحية صعبة تسببت في خضوعه لعملية نتيجة معاناة من ألم العصب المخي التاسع، الفنان المصري أكد أن معاناة نجله مع هذا المرض قد بدأت منذ سنوات طويلة قاربت على 4 سنوات ونصف، وطلب عمرو عبد الجليل من متابعيه وجمهوره مساندته والدعاء لابنه من أجل المرور من هذا الوضع الصحي فكتب تعليقا قال فيه: "عبد الجليل ابني هيعمل عمليه في العصب المخي التاسع عشان تعبان بقاله ٤ سنين و نص ادعوله".

نجل عمرو عبدالجليل يكشف طبيعة مرضه

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نجل الفنان عمرو عبدالجليل نشر كذلك عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة تحدث فيها عن المعاناة التي مر بها، وأن الأطباء توصلوا أخيرا لسبب هذه المعاناة وهو مرض العصب المخي التاسع، وأكد أنه لم يكن قادرا على البلع أو الحديث بسبب مضاعفات هذا المرض، وطلب من متابعيه الدعاء من أجل أن تجاز هذه المرحلة الصعبة.

فكتب عبدالجليل عمرو عبدالجليل: "الحمد لله الحمد لله من فضل رب العالمين ربنا قدر اني اعرف المرض اللي عندي بالظبط بعد ٤ سنين و نص بتألم كل ثانيه فيهم، العصب المخي التاسع ده العصب بتاع الكلام و المضغ و البلع هو ده العصب اللي التهب عندي وانا واقف بغني من ٤ سنين عشان كده مبقدرش اتكلم والا امضغ ولا ابلع خالص ، انا بإذن الله هعمل العملية دي وهي عملية تردد حراري علي العصب التاسع ، كل اللي انا طالبه منكوا بس الدعاء رجاءا ادعولي".

أبرز أعمال الفنان عمرو عبدالجليل في رمضان 2021

عمرو عبدالجليل يشارك خلال شهر رمضان القادم في أكثر من عمل درامي من أبرزهم مسلسل "لحم غزال" مع الفنانة غادة عبدالرزق، والذي من المقرر أن يعرض على قناة "mbc مصر" كما يشارك أيضا في بطولة مسلسل "وكل ما نفترق" للفنانة ريهام حجاج والذي سوف يعرض على أكثر من قناة مصرية في رمضان من بينها قناة الحياة وon، ويشارك في بطولة المسلسل كل من رانيا يوسف، و طارق عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وآيتن عامر، والعمل من تأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ويشارك أيضا في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد ومصطفى شعبان.