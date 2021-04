جورجيا تعيد فتح دور السينما بطاقة استيعابية 50٪

كشف موقع filmneweurope عن قيام جورجيا بإعادة فتح دور العرض السينمائي التي كانت قد أغلقتها خلال شهر مارس بسبب فيروس كورونا وذكر الموقع أن السينمات ستستقبل الجمهور بطاقة استيعابية 50٪ فقط، فيما سيسمح لجميع دور السينما بتقديم المأكولات والمشروبات، وستعمل حتى الساعة 9 مساءً فقط.

وأشار الموقع إلى التزام الجميع بارتداء الكمامات داخل قاعات السينما مع الحفاظ علي التباعد الاجتماعي وأن فيلم Wonder Woman 1984وهو العمل الذى يدور حول تقدم سريع إلى الثمانينيات، حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord وThe Cheetah

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

كما سيتم عرض فيلم Godzilla vs. Kong، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.