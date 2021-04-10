راغب علامة يكشف تفاصيل أول لقاء له مع زوجته جيهان علامة ودور والدته في ارتباطهما..بالفيديو

راغب علامة النجم اللبناني تحدث في الجزء الثاني من حلقته في برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc المصرية، عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته جيهان، كما كشف عن دور والدته في هذا الارتباط.

تفاصيل أول لقاء لراغب علامة مع زوجته جيهان

راغب علامة تحدث في تصريحاته لبرنامج "السيرة" عن اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته جيهان، حيث أشار إلى أنه التقى بها وهي في عمر الـ16 عام لكونها كانت إحدى معجباته، كما حملت له الصدفة بعد هذا اللقاء بسنوات أن تقوم والدته بترشيح جيهان من أجل أن يتزوجها.

فقال راغب علامة: "أول لقاء جمعني بزوجتي جهيان في حفل لي بالكويت وكان عمرها 16عام، حيث جاءت من أجل التقاط صورة معي لكونها إحدى المعجبات وأعجبت بجمالها، لكن الارتباط بها بشكل رسمي كان بعد 7 سنوات من هذا اللقاء، حيث قامت والدتي بتقديم صورة لجيهان وذهبت إلى منزل والدها ورأيتها وكان يشبه زواج الصالونات، وبعد اسبوعين من هذا اللقاء تزوجتها بسبب إعجابي الكبير بها".

راغب علامة: "قدمت لزوجتي أغنيتين بعد زواجنا"

راغب علامة كشف عن الأغاني التي قدمها لزوجته جيهان وذلك بعد زواجه منها حيث أوضح أنه قدم لها أغنيتين هما " فرق كبير" و" سيدتي الجميلة"، كما تحدث عن الدور البارز الذي تقوم به من أجل الحفاظ على منزلهما، وأنه مدين لها بتربية أبنائه بالشكل اللائق فقال الفنان اللبناني: "عندما تعرفت علي جيهان وتزوجتها قدمت لها أغنيتين الأولى دوت الخليج (فرق كبير)، والثانية (سيدتي الجميلة)، زوجتي سيدة واعية أكثر مني بأشياء مختلفة، ومدين لها بالحفاظ على أسرتنا وأولادنا وتربيتهم بشكل مشرف، واهتمامها بي، فبالنسبة لها بيتنا خط أحمر".

راغب علامة يعتذر لوالديه عن مواقفه في فترة شبابه

راغب علامة قدم اعتذاره لوالده ووالدته عن فترة شبابه وإصراره على عدم سماع لآراء من حوله على الرغم من حالة الخوف عليه بسبب اختيارته ومواقفه في هذه الفترة فقال: "اعتذر لوالدي ووالدتي على فترة عدم سماعي لآرائهم، وكان كل منهم في هذه الفترة يشعر بالحزن بسبب سلوكي، فهذه الفترة كنت مصمم على أن أفعل كل ما أريده ولا استمع لرأي أي شخص مهما كان قريب مني، لكن في النهاية أقول لهم أنا اسف، فليس من السهل أن يتذكر شخص أنه أغضب أهله لكونهم يخافون عليه".

راغب علامة أكد أنه سعى لتقديم كافة الأشياء لوالديه في حياتهما، كما تحدث عن سبب رفض والدته الانتقال إلى عمارة التي قام ببنائها، وانتقل إليها بعض من اخوته فقال: "بعدما قمت ببناء عمارة انتقل إليها اخوتي لكن والدتي رفضت أن تنتقل إليها وتترك منزلنا القديم حتى رحلت، واخبرتني ابنة خالي أن والدتي أخبرتها أن لا تريد أن تذهب إلى المنزل الجديد لكون منزلنا القديم مناسب أن يقام به عزائها، وبعد وفاة والدتي بـ30 يوم رحل والدي أيضا".