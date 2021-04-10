الفنانة أضوى فهد تكشف لـ"دوت الخليج" أبرز أعمالها في رمضان 2021 وتفاصيل فيلم "أرض القبول"

الفنانة أضوى فهد استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات في الفترة الأخيرة، وتحديدا في فيلم "حد الطار" الذي حاز على إعجاب قطاع واسع من الجمهور والنقاد، كما حصل على العديد من الجوائز، وتشارك الفنانة السعودية خلال هذه الفترة في أكثر من عمل من المقرر أن يتم عرضهم في شهر رمضان القادم.

فيلم "أرض القبول" أحدث الأعمال السينمائية لأضوى فهد

أضوى فهد كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مشاركتها في بطولة الفيلم السعودي القصير "أرض القبول" والذي من المقرر أن يشارك في مهرجان أفلام السعودية لعام 2021، كما أوضحت أضوى فهد بعض المعلومات عن الفيلم الذي تدور أحداثه في المستقبل فقالت الفنانة السعودية: "(أرض القبول) هو فيلم قصير مختلف، فكرته تدور حول العالم في 2096 وكيف سوف تكون الحياة وقتها، وهنا أؤكد أن سبب حماسي للمشاركة في هذا العمل هو المخرج المبدع والطموح في عمله منصور أسد، والفيلم سوف يشارك في مهرجان أفلام السعودية لهذا العام".

أضوى فهد تكشف عن أبرز أعمالها الدرامية في رمضان 2021

أضوى فهد تحدثت عن أبرز الأعمال الدرامية الجديدة التي تشارك في بطولتها في رمضان 2021، حيث أوضحت تعاونها مع كل من الفنان عبدالله السدحان في مسلسل "الديك الأزرق"، ومسلسل "ممنوع التجول" مع الفنان ناصر القصبي، بالإضافة إلى أعمال أخرى فقالت أضوى فهد: "شاركت في مسلسل (ممنوع التجول) والذي مقرر عرضه على قناة mbc من بطولة الفنان ناصر القصبي، كما شاركت في مسلسل (الديك الأزرق) مع الفنان عبدالله السدحان، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف، وسيعرض على منصة ڤيو والقناة السعودية في رمضان، وتعاونت في اسكتشات مع الممثل أسعد الزهراني وتعرض على قناة SBC في رمضان إن شاء الله".

أضوى فهد علقت على مشاركة فيلم "حد الطار" في مهرجان مالمو السينمائي في السويد خلال هذه الأيام، وأكدت على سعادتها بهذه الخطوة التي من خلالها سوف يقدم قدر من الأفكار عن الثقافة والسينما في السعودية فقالت: "الحمدلله سعيدة بما وصل له الفيلم فالكثير يقدمون لي التهنئة ويتحدثون عن وصولنا إلى العالمية، وإن شاء لله الفيلم يحصل على جائزة وينال إعجاب الجمهور وننقل جزء من ثقافتنا من خلال أفلامنا ومحتوانا للعالم".

أضوى فهد: "التمثيل على المسرح من أهدافي في الفترة القادمة"

أضوى فهد أكدت كذلك عن مشاركتها في أعمال درامية جديدة قد انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية لكنها رفضت الكشف عن اسماء هذه الأعمال فقالت: "هناك مسلسلين شاركت فيهما وتم الانتهاء من تصويرهما في الفترة الماضية والحمدلله، ومن الصعب الكشف عنهما الآن"، وعن مشاركتها في أعمال مسرحية كخطوة جديدة بالإضافة لمشاركتها السينمائية والدرامية فقالت: "المشاركة في أعمال مسرحية من أهدافي التي أسعى إليها فزملائي يتحدثون معي دائما على أن التمثيل على المسرح غير ومتحمسة لهذه التجربة".

أضوى فهد أوضحت كيفية إختيارها لأدوارها كما أشارت إلى النجاح الكبير الذي تشهده السينما والدراما في السعودية فقالت: "التطور في الفترة الأخيرة يعود لتعلمنا من التجارب التي سبقتنا، بالإضافة إلى العمل على تطوير الدراما خصوصا في ظل المواهب والإمكانيات التي نمتلكها واتوقع أن التغير الايجابي بات واضحا وتحديدا مع المشروعات التي يتم إنتاجها".

وأضافت: "عندما اقرأ النص وأجد أن الشخصية تناسب المعايير التي وضعتها لنفسي وبناءاً على القراءة تتضح الرؤية واختار المشاركة في العمل وتحديدا اذا كان كذلك الدور يعد اضافة لي".