زوجة خالد النبوي تكشف تطورات حالته الصحية بعد خروجه من العناية المركزة

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي شغلت الجمهور على مدار يومين، حيث كشفت زوجته منى المغربي عن تطورات وضعه الصحي بعد دخوله إلى المستشفى على إثر إصابته بفيروس كورونا، وكان العديد من النجوم قد ساندوا النجم المصري في الساعات الماضية وطالبوا بالدعاء له.

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" رسالة جديد كشفت فيها عن تطورات الحالة الصحية للنجم المصري الذي نقل إلى المستشفى ودخل إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا، زوجة الفنان خالد النبوي أكدت على استقرار حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة في الساعات الأخيرة، كما طلبت من محبيه الدعاء له من أجل استكمال رحلة علاجه والعودة إلى منزله في أقرب وقت فكتبت منى المغربي: "صباح الخير، حبة اطمنكو ان خالد الحمدلله اتنقل غرفة عادية ،دعاوتكو يرجع البيت في أسرع وقت".

نشوى مصطفى تتذكر مساندة خالد النبوي لأسرتها وقت مرضها

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نشوى مصطفى من النجوم الذين ساندوا خالد النبوي، حيث تذكرت موقف الفنان المصري أثناء فترة إصابتها بفيروس كورونا، وأنه تواصل مع والدتها من أجل الاطمئنان عليها ودعمها في هذه اللحظات الصعبة، فكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها على "فيس بوك" رسالة قالت فيها: "عارف ياخالد انا بحبك اوى ليه، مش بس علشان وجودك فى وسط بانتمى ليه حاجة تدعو للفخر، ومش علشان احنا زملاء دراسة و مهنة، لكن علشان انت انسان عظيم، مش حانسى وانا عيانة لما كلمت أمى تطبطب عليها وتطمنها وتقول لها انا ابنك، الله يشفيك يارب ياغالى ويطمن قلب اهل بيتك وكل حبايبك عليك، وربنا يزيح عن العالمين وباء كورونا يارب وينجينا آمين".

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كما ساند الفنان خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم ونشروا العديد من الصور له عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتمنوا له دوام الصحة فكتبت الفنانة الكبيرة نادية الجندي عبر حسابها على "انستجرام" تعليقا قالت فيه: "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للفنان الجميل المحترم خالد النبوي ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة لأسرتك وفنك وجمهورك ألف ألف سلامة عليك .. دعواتكم"، بينما نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة للفنان خالد النبوي عبر حسابها على "انستجرام" وتمنت له الشفاء العاجل فكتبت: "الف سلامة عليك ياغالي وربنا يتمم شفاك و يحفظك من كل شر".

إصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا

زوجة خالد النبوي السيدة منى المغربي، تسببت في قلق العديد من زملاء ومحبي الفنان المصري بعد أعلنت يوم الخميس الماضي عن مرضه ومعاناته، حيث طلبت الدعاء له من أجل تجاوز هذه المحنة الصحية فكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "خالد تعبان أوي، من فضلكم تدعوا له"، بينما كشفت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي عن تفاصيل حالة الفنان خالد النبوي وأكدت أنه أصيب بفيروس كورونا، وكان الفنان خالد النبوي قد تعرض لأزمة صحية في شهر يناير 2020 تسببت في نقله إلى المستشفى حيث تأكد إصابته بأزمة قلبية، وقد تعافى الفنان المصري من هذه الازمة وعاد إلى منزله بعد أيام.