هاني عادل يفاجئ الجمهور بزواجه من الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود ..بالفيديو

زواج هاني عادل من ديامان بو عبود فاجأ الجمهور في الساعات الماضية حيث احتفل الثنائي بزفافهما ليل أمس بشكل مفاجئ، وتداول معجبيهم مقاطع فيديو وصورا مسربة من أجواء حفل الزفاف، مع الإشارة الى ان هذه الزيجة الثالثة لهاني عادل.

زواج هاني عادل من ديامان بو عبود

وفي التفاصيل، فإن الفنان المصري هاني عادل احتفل ليل أمس بزفافه على الممثلة اللبنانية دياموند بو عبود، بأحد فنادق مدينة دهب بجنوب سيناء.

وظهر الثنائي بصور ومقاطع فيديو رومانسية متداولة من حفل زفافهما، وبدا العريس عادل هاني في أحد الفيديوات وهو يوجه لعروسته بعض الوعود في بداية الحفل من أمام البحر بحضور عدد قليل من أصدقائهم.

زيجات هاني عادل السابقة

وليست هذه الزيجة الأولى لهاني عادل، فسبق له الزواج مرتين، الأولى من إمرأة أجنبية وأثمر زواجهما عن طفلتين وهما "نجمة وليال" و يحرص دائما على إبعادهما عن الإعلام. ، وزيجته الثانية كانت عقد قران على الفنانة المصرية حلا شيحة والتي انفصل عنها قبل أيام قليلة من حفل زفافها بسبب سوء تفاهم بينهما.

معلومات عن دياموند بو عبود

دياموند بو عبود دوت الخليج ممثلة لبنانية، حاصلة على دبلوم في التمثيل والإخراج وبدأت حياتها الفنية من خلال عدد من المسرحيات، ثم شاركت في العديد من أشهر المسلسلات وبينها مشاركتها عام 2008 في مسلسل “السجينة”، ومسلسل “بنت الشهبندر” عام 2015، مسلسل "روبي" عام 2012 مع الفنانة سيرين عبد النور.

كما شاركت مع الفنان هاني عادل في عمل فني واحد وهو مسلسل “السهام المارقة” عام 2018.