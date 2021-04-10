“جوان ” تحصد جائزة لأفضل عمل خيالي باللغة الفرنسية

ضمن مهرجان (كليرمون فيران) الدولي للفيلم القصير

آنتاناناريفو- العمانية:

فازت الفنانة الملقاشية الشابة (جوان راكوتوآريسوا) بجائزة أفضل أول فيلم خيال عن فيلمها (لم نمُت بعد) في مهرجان (كليرمون فيران) الدولي للفيلم القصير المُنظم بالشراكة مع هيئة

المُؤلفين والمُلحنين المسرحيين. وتواكب هيئة المُؤلفين والمُلحنين المسرحيين الشباب المشاركين في هذا المهرجان وتمنحُ، من بين جوائز أخرى، جائزة لأفضل عمل خيالي باللغة الفرنسية.

وتسعى الهيئة إلى تشجيع ثراء وأصالة وإبداع الكتابات في سيناريوهات الأفلام القصيرة وعمل المُؤلفين. وأشادت رئيسة لجنة السينما في هيئة المُؤلفين والمُلحنين المسرحيين،

(ماري كاستي مانسيون )، بـ (جوان راكوتوآريسوا)، خاصة من حيث طاقتها الجامحة وروح الإخراج لديها وعلاقتها بالصوت وبإدارة الكوميديين ووجاهة الرسالة التي أرادت تمريرها. وأشارت (ماري كاستي مانسيون) إلى أن الفيلم الفائز (لم نَمُت بعد) يتناول المشاكل المطروحة للشباب اليائسين والساعين وراء حلم ومستقبل يجهلون ملامحهما والذين يظلون، رغم كل هذا، متضامنين. وأضافت أن هذا الفيلم القصير، مع ذلك، مليء بالأمل ومليء بالواقع والواقعية.

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