عبدالملك البارحي يحصد لقب “منشد الجامعة”

مسقط – الوطن:

اختتمت في جامعة السلطان قابوس فعالية منشد الجامعة في نسختها السابعة، وتنظم هذه الفعالية سنويا جماعة الثقافة الإسلامية بعمادة شؤون الطلبة وقد أقيمت التصفية الثالثة من هذه المسابقة عبر التواصل المرئي.

فاز بالمركز الأول الطالب عبدالملك بن محمد البارحي في كلية الحقوق ليحصد لقب منشد الجامعة وجاء في المركز الثاني الطالب عبدالعزيز بن علي الريسي في كلية الهندسة وأما المركز الثالث فقد حصل عليه الطالب سامي بن سيف الصبحي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

تسعى هذه الفعالية إلى تحقيق أهداف عدة منها: الاهتمام بالمواهب والإبداعات لطلبة الجامعة، وصقل شخصية الطالب الجامعي وإعطائها الثقة للظهور أمام الجمهور مع اكتشاف المواهب الإنشادية لدى طلبة الجامعة، وتزويدهم بالخبرات وكل ما يحتاجونه في مشوارهم الإنشادي، وتفعيل الدور الإنشادي في الجامعة كون الإنشاد فنا تُراثيا عربيا وإسلاميا أصيلا.

وحول المسابقة قال محمد بن ناصر السابعي المشرف العام على الفعالية : تتكون المسابقة من ثلاث تصفيات؛ بحيث تكون التصفيتان الأولى والثانية لاختبار جميع المشاركين في المسابقة، أما التصفية الثالثة النهائية فتكون على شكل حفل كبير، ويتأهل لها 7 أو 5 منشدين يتنافسون في الليلة الإنشادية الختامية، ويتم فيها تكريم المركز الأول الحاصل على لقب (منشد الجامعة)، وكذلك تكريم المراكز الأولى، مضيفا في الصدد ذاته بأن التصفيتين الأولى والثانية تم إقامتهما خلال شهر فبراير من العام 2020 الماضي، وتم تأجيل التصفية الثالثة النهائية بسبب جائحة في فيروس كورونا كوفيد 19 الذي توقفت معه الأنشطة والفعاليات الجامعية، وقد تقرر مؤخرا إقامة التصفية الختامية في أبريل الجاري وذلك عبر التواصل المرئي.