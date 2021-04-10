«بيت الحسن» متحف أثري فـي ولاية الرستاق يضم حوالي 1000 قطعة فنية

الرستاق من ــ منى بنت منصور الخروصية:

يقع (بيت الحسن) في قرية الوشيل في ولاية الرستاق ويضم حوالي 1000قطعة وتحفة فنية، عمل على جلب هذه الأعمال العريقة فريق درر الوشيل النسائي الذي قام بتحويل بيت أحد المواطنين إلى متحف مصغر وسمي بمتحف الحسن نسبة إلى اسم صاحب البيت الراحل. وفي هذا الإطار تقول صاحبة فكرة المتحف شمسة المعمرية: الغاية من إنشاء هذا المتحف هو المحافظة على التحف الأثرية القديمة لدى أهالي القرية، ليصبح هذا المتحف تاريخا مصغرا لما كان يستخدم في الحقب الأولى فترة الأباء والأجداد الذين نفخر بجهودهم وأفكارهم وصناعتهم المبتكرة من أدوات الطبيعة، ويضم المتحف اليوم العديد من القطع المختلفة بعد ما قام فريق درر الوشيل بالتواصل مع الأهالي وتوضيح لهم فكرة المتحف وأهدافه، ومن مقتنيات المتحف خنجر قديم عمره 100 عام وقد قدمته إحدى نساء القرية وقد ورثته من أبيها، وأيضا قامت النساء ببناء عريش وبعض الأدوات المعروضة هي من نتاج نساء القرية، ويوجد بالمحتف أيضا لوحة فنية لساقية فلج قرية الوشيل التي تمر في ساحة المتحف الخارجية لتمتزج جمالية المكان بروعة القطع والتحف الأثرية، مما جعل من المتحف مكانا مناسبا ومثاليا لتصوير وإنتاج أفلام وثائقية وغيرها. يذكر أن المتحف يقدم العديد من الفعاليات الثقافية لصقل مهارات أعضاء الفريق النسائي الذي يتكون من 60 عضوا.

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