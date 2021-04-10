مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 10 سنوات من الدراسات القبطية

نظمت مكتبة الإسكندرية، احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات من الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم والدكتور إسحق عجبان مدير معهد الدراسات القبطية والدكتور اشرف ناجح عن مؤسسة القديس مرقس لتوثيق التراث القبطي.

وخلال الفعاليات التى حضرها الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة تم تكريم كل من اسم مثلث الرحمات الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أنبا مقار ببرية شيهيت، وصاحبي النيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والقس باسيليوس صبحي والقمص يوسف تادرس أعضاء اللجنة الاستشارية بمكتبة الإسكندرية.

وأقامت مكتبة الإسكندرية، الاحتفالية التي كان موضوعها مستقبل الدراسات القبطية بمصر، في بيت السناري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وتضمنت معرضًا للأيقونات القبطية وعددًا من المحاضرات التي ألقاها باحثون في القبطيات ومفكرون.

من ناحية أخرى، حذر دير الشهداء بجبل إخميم في سوهاج من التعامل مع شخص ينتحل صفة راهب وينسب نفسه إلى الدير ويقوم بجمع تبرعات لا علاقة للدير بها .

وذكر بيان صادر عن دير الشهداء بجبل إخميم برئاسة نيافة الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته والمشرف على الدير، أن الراهب يدعي أن أسمه "الراهب كيرلس الإخميمي" ويقوم بجمع تبرعات ويزور المنازل بالقاهرة والإسكندرية ومدن أخرى بصفته المزيفة.

وأضاف البيان "إذ نحذر من التعامل مع هذا الشخص ننأى بالدير عن أن تكون له أية صلة بأفعاله من قريب أو بعيد.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني أول أمس القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك في مناسبة مرور خمسين سنة على صلاة أول قداس بالكنيسة (٨ أبريل ١٩٧١ - ٨ أبريل ٢٠٢١.

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب الآباء كهنة الكنيسة.

شهد القداس مشاركة عدد محدود من شعب الكنيسة وسط تطبيق إجراءات وقائية دقيقة، للحماية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ مسافات التباعد أثناء الصلوات.