أحمد أبو هشيمة يكشف تطورات حالته بعد إصابته بكورونا وتصرف غريب من ياسمين صبري

أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري وزوج الفنانة ياسمين صبري كشف عن إصابته بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة كما وجه رسالة لمتابعيه طلب فيها أن يكونوا أكثر حرصا على عدم الإصابة بالفيروس.

أحمد أبو هشيمة يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

أحمد أبو هشيمة نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة أكد فيها ما تم تداوله في الأيام الماضية حول إصابته بفيروس كورونا، حيث أوضح رجل الأعمال المصري أنخ بالفعل أصيب بالفيروس خلال الفترة الماضية وواجه صعوبات كبيرة بسبب أن الاعراض كانت عنيفة، وأكد أن الله كان لطيفا به وأنه بات الآن في حال أفضل.

ولم يحسم زوج الفنانة ياسمين صبري هل تم شفائه بشكل نهائي من الفيروس أما تجاوز المرحلة الصعبة من الإصابة فقط، فكتب أحمد أبو هشيمة: "الحمد لله على لطفه بي.. اصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت اعراضه شديدة جداً.. الحمد لله أنا الآن في حال أفضل".

ياسمين صبري تبهر الجمهور بلياقتها رغم إصابة زوجها بكورونا

أحمد أبو هشيمة طلب من متابعيه والجمهور الحرص على وعدم الإصابة بالفيروس فكتب: "رجاء كونوا حريصين لأقصى درجة. ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر"، رسالة أحمد أبو هشيمة تفاعل معها العديد من النجوم الذين تمنوا له السلامة وتجاوز هذه المرحلة، أما الفنانة ياسمين صبري حتى الآن لم تعلق عن أي تفاصيل فيما يخص حالتها أو خضوعها للفحوصات بعد تعرض زوجها للإصابة، كما لم تعلق على حالة زوجها كذلك، وهو أمر غير متوقع، لكن البعض اعتبر الظهور الأخير للفنانة المصرية منذ ساعات ونشرها أكثر من صورة وفيديو على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أثناء قيامها بالتدريبات الرياضة في الجيم تشير إلى أنها بصحة جيدة ولم تصب بكورونا، حيث أنها حرصت أيضا عن إظهار حجم المجهود الكبير الذي تبذله من خلال ساعة الجري التي ترتديها.

ياسمين تنفي امتلاكها أي حساب على "فيس بوك"

ياسمين صبري حرصت في الساعات الماضية كذلك عن نفي أي صلة لها بحساب على "فيس بوك"، حيث نشرت تغريدة قصيرة على "تويتر" أكدت فيها على عدم أمتلاكها لأي حساب، وأوضحت أنها سوف تغلق الحسابات التي تحمل اسمها فكتبت: "لا يوجد لدي اي حسابات علي الفيس بوك. دة حساب مزور. وانا حقفله".

كما نشرت ياسمين صبري تغريدة في الأيام الماضية عبر حسابها على "تويتر" تستعين فيها بمقولة عن الحسد، وفهم العديد من المتابعين من رسالة ياسمين صبري أن موجهة لحاسديها في الفترة الأخيرة بعد ظهورها في أكثر من إطلالة مميزة، بالإضافة إلى مشاركتها في إعلان جديد لإحدى شركات الأتصالات.

فكتبت الفنانة المصرية تعليقا قالت فيه : "ألا قل لمن بات لي حاسداً، أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب، الإمام الشافعي"، وقد أثار ما كتبته ياسمين صبري جدلا واسعا من قبل مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي.