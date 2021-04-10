شيماء سيف تتجاهل محاولات الصلح من جانب زوجها وتؤكد: "أنا زي الفل"

شيماء سيف علقت لأول مرة بعد الرسالة التي وجهها لها زوجها المنتج محمد كارتر الذي أكد من خلالها عن مدى ارتباطه بالفنانة المصرية، وذلك بعدما ترددت أخبار في الأيام الماضية حول انفصال الثنائي.

شيماء سيف تعتذر لزملائها في الوسط الفني

شيماء سيف نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة ورسالة جديدة عبرت من خلالها عن شعورها بالسعادة بسبب الحب الكبير من قبل الجمهور وكذلك زملائها في الوسط الفني، وذلك بعد تلميحاتها بانفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، كما قدمت شيماء سيف اعتذارها لمحبيها بسبب عدم ردها على كافة الرسائل والمكالمات في الفترة الأخيرة.

وأكدت أن دعوات محبيها كانت سبب في تجاوزها هذه المرحلة فكتبت شيماء سيف: "عمرى ما تخيلت ان غلاوتى تكون كده عندكم كنت زعلانة وقوتونى بدعواتكم وحبكم الى من القلب بجد ربنا يخليكم ليا، انتو وكل اصحابى الفنانين الى اتأكدت انهم عيلتى التانية ربنا يديم حبكم في قلبى ودايما سند وعيلة لبعض واسفة انى كنت مبردش".

شيماء سيف عن حالتها: "أنا زى الفل وكان لازم اطمنكم"

شيماء سيف أوضحت سبب عدم تواصلها مع زملائها في الفترة الماضية وأكدت أنها مرت بفترة من الحزن ولم تكن ترغب في نقل هذا الإحساس لأي من زملائها حتى تستطيع أن تخرج من هذه الحالة، وأشارت أن حالتها الآن جيدة وأنها حرصت على نشر هذه الرسائل من أجل اطمئنان محبيها.

فكتبت شيماء سيف: "للاسف أنا مبعرفش اخلى حد يشوفني مضايقة لانى بحس انى ضايقته معايا فبحب اختفى لحد ما ارجع زى ماكنت اضحك واضحكم معايا، والحمد لله انا دلوقتى زى الفل وزى ماقلقتكم كان لازم اطمنكم وكل سنة وانتم اطيب ناس فى الدنيا ورمضان كريم"، وتفاعل العديد من نجوم الوسط الفني مع رسالة شيماء سيف وتمنوا لها السعادة في الخطوات القادمة في حياتها.

شيماء سيف تتجاهل الرد على رسالة محمد كارتر

شيماء شيف تجاهلت في رسالتها الرد على ما نشره زوجها الفنان محمد كارتر من محاولات لمصالحتها عبر حسابه على "انستجرام" وذلك بعدما تداولت العديد من الاخبار عن انفصال الثنائي على الرغم من تأكيد المنتج المصري على مدى ارتباطه بالفنانة شيماء سيف وأنه لا يتصور الحياة بدونها حيث كتب: "من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ماتخيلت حياتي من غيرك انتي النفس اللي خارج وداخل مني انتي الضحكة اللي بضحكها انتي القلب اللي بعشقه الناس كلها بتتعامل علي انك مراتي وهما ميعرفوش انك بنتي ايوا والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي بدعي لربنا في سري بأنه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدآ".

وكانت الفنانة شيماء سيف قد نشرت رسالة في الأيام الماضي عبر حسابها على "انستجرام" جعلت الجمهور يعتقد أنها تمر بأزمة في علاقتها بزوجها محمد كارتر، خاصة وأنها كانت قد ألغت متابعته على "انستجرام" مؤخرًا، وأثارت الجدل بتعليق غامض أيضا حيث كتبت: "كل شيء نصيب، الحمد لله على كل حال".

كما نشرت رسالة أخرى قالت فيها: "ماحدش ييجي على نفسه علشان حد، ماتجاملوش في الناس على حساب نفسكوا، سيبوا كل حد يبان على حقيقته علشان لما يأذيكم، مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس، وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال، ربنا بس اللي عنده كل الحقايق، وهو الحكم العدل.. ودعواتكم، نقطة من أول السطر"، يذكر أن الفنانة شيماء سيف قد تزوجت من المنتج محمد كارتر في عام 2018، وحضر حفل زفافها مجموعة كبيرة من نجوم والشخصيات العامة.