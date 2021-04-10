الفنانة مروة محمد تعلن زواجها وتكشف سبب ابتعادها عن التمثيل.. فيديو

مروة محمد الفنانة السعودية كشفت في حديث لها مع خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم عن زواجها، كما أكدت أن زوجها سبب ابتعادها خلال الفترة الماضية عن المشاركة في أعمال فنية .

مروة محمد تكشف عن زواجها

بدور البراهيم نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو يجمعها مع الفنانة السعودية مروة محمد حيث طرحت عليها العديد من الأسئلة والتي بينها سبب غيابها في الفترة الماضية عن المشاركة في أي أعمال فنية، حيث أكدت مروة محمد أن سبب غيابها يعود لرغبة زوجها في ذلك، ورفضت الفنانة السعودية الكشف عن هوية زوجها وهل هو من الوسط الفني أم لا، فقالت مروة محمد: "توقفت عن التمثيل في الفترة الماضية بصراحة لأن زوجي لا يريدني أن أشارك في أعمال فنية، ولقد تزوجت منذ فترة، واتحفظ عن الكشف عن انتماء زوجي للوسط الفني أم لا، ولن أظهر صور زواجي أو أكشف عن هوية زوجي".

مروة محمد: "لا استطيع التوفيق بين التمثيل والزواج"

مروة محمد أكدت أنها لا تستطيع أن توفق حياتها الأسرية مع الزواج، في وقت أوضحت أن هناك من النجمات اللاتي استطعن تحقيق ذلك، لكنها أشارت أنها لم تنجح في هذه الخطوة فقالت مروة محمد: "الفنانة أو المشهورة اعتقد أنه لا تستطيع أن توفق بين الزواج والتمثيل، بالتأكيد هناك العديد من النجمات اللاتي نجحن في حياتهن الأسرية واستمرارهن مع التمثيل، لكن أنا لم استطع أن أحقق ذلك"، وكانت الفنانة مروة محمد قد أعلنت في شهر أبريل 2020 عن انفصالها عن والد ابنها، لكنها اشارت إلى أن هذا الانفصال قد وقع قبل فترة طويلة من الإعلان عنه.

مروة محمد ضيفة شرف مسلسل "علوم الأولين"

مروة محمد على الرغم من غيابها عن التمثيل في الفترة الماضية وعدم تقديمها لأي أعمال جديدة منذ رمضان الماضي لكنها أعلنت منذ أيام عن عودتها من جديد للمشاركة في الأعمال الفنية، حيث تشارك كضيفة شرف في مسلسل "علوم الأولين" والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم على قناة sbc السعودية، وقد نشرت مروة محمد عبر حسابها على "انستجرام" الصورة الدعائية للمسلسل الجديد وعلقت عليها فكتبت: "مشاركة في مسلسل (علوم الأولين) على قناة SBC في رمضان ومبارك عليكم الشهر الكريم".

"علوم الاولين" هو من الأعمال التراثية السعودية التي يتم تناولها بشكل درامي عن طريق راوي لمجموعة من القصص يشارك في بطولتها كل من الفنان عبدالعزيز الشمري، وفواز الجاسر، وإسراء عبدالعزيز، وإبراهيم الرويشد، وبندر الحارثي، ومشعل العنزي، والعمل من إخراج فهمي عبدالحميد.