صور تكشف عن ازدياد وزن النجمات في فترة الحجر الصحي ..هيفاء وهبي أحدثهن

نجمات ازداد وزنهن بعض الكيلوغرامات خلال فترة الحجر الصحي حيث اعترفن بذلك بأنفسهن وأحدثهن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي اضطرت الى التوجه لطبيب اختصاصي بغية استرجاع وزنها السابق والتخلص من بعض الكيلوغرامات التي اكتسبتها في فترة تقليص نشاطاتها و العزل الصحي المفروضة على الجميع مع تواصل ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم.

هيفاء وهبي

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كشفت لمتابعيها في احدث صورة لها نشرتها مع أحد الأطباء الاختصاصيين بالتغذية، عن ازدياد وزنها في فترة الحجر الصحي ما اضطرها الى بدء نظام تخسيس وزنها بمعاونة طبيب مختص.

وظهرت هيفاء وهبي الصورة مرتدية ملابس جينز حيث اكتسبت بعض الكيلوغرامات في قوامها، وعلقت قائلة :"زيارتي الأولى لعيادة الدكتور محمد شحاتة!! عنده تقنية مريحة وسهلة للتخلص من الوزن الزائد وأنا بصراحة نصحانة بدي أتخلص من الكام كيلو اللي تخنتهم بوقت الحجر".

وسبق وأن نشرت صاحبة أغنية "اقولك أهواك" العديد من جلسات التصوير لها ضمن أجواء موسم الربيع والتي بدت فيها بزيادة وزن ملحوظة، بينها صورها بفستان قصير باللون البنفسجي، واطلالتها بسروال جينز مع الجاكيت الفرو.

مي كساب

الفنانة المصرية مي كساب التي احتفلت بعيد ميلاد زوجها اوكا، شاركت جمهورها بصورة لها برفقته حيث اطلت بفستان طويل ازرق مطبع بالورود الملونة وظهرت بزيادة وزن كبيرة التي ترافقت مع ظروف الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ، لكنها استبقت المتنمرين والتساؤلات حول ما اذا كانت حامل جراء وزنها بتعليق كتبته على الصورة وجاء فيه :"أنا مش حامل.. وحأخس حاضر.. شكرا لحبكم".

وفي أكثر من اطلالة سابقة لها خلال الأشهر الفائتة، بدت الممثلة مي كساب بقوام ممتلئ مقارنة بالسابق خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وبعد انجابها لطفلها الثالث، بينما كانت قد ردت على المتنمرين بسبب سمنتها وقالت :"جمهوري أخد عليه كده طول الوقت بأتخن وأخس والكلام عن تخني مش بيزعلني خالص دي طبيعة جسمي وعاجباني وراضية تمام الرضا الحمد لله".

الفنانة أنغام

الفنانة المصرية أنغام لفتت الأنظار بزيادة وزنها الملحوظة خلال احيائها مع نهاية شهر مارس الماضي أحدث حفلة غنائية لها على مسرح المنارة بمصر والذي شهد حضورا كبيرا من جمهور الفنانة المصرية، وهو أول حفل لها في عام 2021 عادت به خلاله لمزاولة نشاطها الفني والجماهيري بعد فترة من الغياب في القاهرة بسبب أزمة فيروس كورونا.

أنغام ورغم اختيارها فستان أسود في الحفل لكن ذلك لم يخفي اكتسابها لبعض الوزن الزائد في قوامها، كذلك بدت أنغام بأحدث صورها على انستغرام بقوام اكثر امتلاء عن السابق خاصة في الفستان الأحمر الذي خضغت لجلسة تصوير حديثة به.

يسرا اللوزي

الفنانة يسرا اللوزي تحاول في الفترة الماضية التخسيس والعودة إلى وزنها المثالي بعدما ظهرت بوزن زائد في فترة الحجر الصحي وهي الفترة ايضا التي ترافقت مع ولادتها لإبنتها الثانية نادية.

ومن خلال أحدث صور ليسرا اللوزي على انستغرام تبدو بوجه منتفخ وقوام أكثر امتلاء عن السابق.