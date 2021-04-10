بسبب قبلة على يد خطيبها.. شام الذهبي حديث السوشيال ميديا بصور لافتة من احتفالها بارتباطها

شام الذهبي تصدرت السوشيال ميديا اليوم بعد تداول صور حفل خطبتها التي تمت أمس، ولاقت صور حفل الخطوبة تفاعل كبير على السوشيال ميديا بسبب طريقة شام الذهبي في الاحتفال ورومانسيتها مع خطيبها.

شام الذهبي تقبل يد خطيبها في حفل خطبتهما

وأثارت شام الذهبي الجدل على مواقع التواصل بعد تداول صورة لافتة لها من حفل خطبتها على أحمد هلال أمس، حيث ظهرت شام الذهبي وهي تقبل يد خطيبها في حفل الخطوبة، وبادلها خطيبها تقبيل رأسها في الصورة، وأبدى عدد من الجمهور اعجابهم برومانسية شام الذهبي وتعبيرها عن حبها لخطيبها بهذه الطريقة في الحفل، في حين انتقدها البعض ووصفها بالمبالغة في احتفالها بخطبتها.

شام الذهبي تتصدر السوشيال ميديا بسبب خطبتها

وتداول الجمهور بكثافة صور حفل خطوبة شام الذهبي، وخطفت الأنظار على مواقع التواصل بسبب احتفالها الصاخب ورومانسيتها، بالإضافة إلى احتفال والدتها أصالة المميز بها، إذ تداول الجمهور لمقاطع فيديو لها وهي تغني لابنتها في حفل الخطوبة، والذي أعلنت عنه أصالة وابنتها أمس بعد فترة من الحديث عن ارتباط شام الذهبي للمرة الثالثة.

أصالة تحتفل بخطوبة ابنتها شام الذهبي

وواصلت شام الذهبي نشر صور وفيديوهات من حفل خطوبتها، وردت على رسائل التهاني من النجوم على انستقرام، وكانت شام الذهبي قد وجهت رسالة على انستقرام بعد إعلان خطبتها رسمياً وقالت:" أيتها القلوب الحاضرة ..ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً.. ولتعلموا أنما الحب ما ثبت..اللهم نسألك الثبات".

شام الذهبي تزوجت من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر وذلك في عام 2014 لكن انتهت العلاقة بينهما بالطلاق بشكل رسمي في صيف عام 2018، كما اعلنت ابنة الفنانة أصالة خطوبتها في شهر يوليو الماضي من الطبيب المصري معتز نصير، لكن سرعان من تم الإعلان عن انتهاء علاقتها به وفسخ الخطوبة، قبل أن تعلن أمس ارتباطها للمرة الثالثة وسط تفاعل كبير من الجمهور والنجوم معها على مواقع التواصل.