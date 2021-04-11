أبرز برامج موسم رمضان 2021.. عودة بسمة وهبة وأصالة تغني لحمد قلم

قائمة برامج موسم رمضان 2021 تضم عدة مفاجآت، وأبرزها عودة الإعلامية بسمة وهبة لتقديم البرامج الحوارية، بالإضافة إلى برنامج "شيخ الحارة" واستمرار رامز جلال في تقديم مقالبه في برنامج "رامز عقله طار".

عودة بسمة وهبة واستمرار "شيخ الحارة" في رمضان

ويشهد موسم رمضان المقبل منافسة كبيرة في البرامج الحوارية والجريئة، وذلك بعد عودة الإعلامية بسمة وهبة إلى الشاشة لتقديم برنامج بعنوان "انا والعرافة" على قناة "المحور"، وذلك بعد توقفها منذ برنامج "شيخ الحارة"، والذي يعود هو الآخر بالموسم الخامس منه في رمضان مع إينا

س الدغيدي بعنوان "شيخ الحارة والجريئة".

وتنافس إيناس الدغيدي في البرامج ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، والتي عرضت برومو البرنامج وكشف عن أبرز ضيوفه وأصعب اللحظات التي واجهوها في البرنامج مثل هاني شاكر وهالة صدقي وإلهام شاهين ورامي صبري وغيرهم، وعرضت لقطات مؤثرة مثل بكاء سعد الصغير وهاني شاكر في أجزاء من الحوار معهم.

أصالة تغني لحمد قلم في رمضان

وكشفت الفنانة أصالة عن مفاجأة جديدة بغنائها جزء من تتر برنامج "مع حمد قصص" للإعلامي الكويتي حمد قلم، والذي يعرض في موسم رمضان ونشرت التتر وعلقت على مشاركتها في البرنامج وقالت:" من ذكرياتي الأولى بغناء أوّل تتر لبرنامج أطفال وبصوتي اليوم .. لسّه ملخبطة بين مبارح واليوم ولسّه عايشه بينهم يمكن مرّات بفرح بهالمرجوحه ومرّات بدوخ..كلّ التّوفيق لصديقي الطيّب أخفّ دمّ حمد قلم".

دانة الطويرش تقدم برنامج في رمضان

وينافس في موسم رمضان عدد من الإعلاميين ومنهم الإعلامية دانة الطويرش التي تقدم برنامج "وياكم مع دانة وصالح" على قناة atv، ونشرت برومو البرنامج وعلقت:" كل يوم بنكون وياكم مع صالح ودانة على قناة atvkw.. بنكون وياكم طيلة ايام شهر رمضان المبارك الساعه 12 بعد منتصف الليل على الهواء مباشرة . . ان شاءالله".

وفي برامج المقالب، يتواجد الفنان رامز جلال مرة أخرى ببرامج مقالبه ويقدم "رامز عقله طار" في موسم رمضان، والذي كشف عن البوستر الرسمي له مؤخراً، وينتظر الجمهور نوعية مقالبه هذا العام، وتعرض قناة mbcمصر نوعية أخرى من المقالب في رمضان، من خلال برنامج "خمس نجوم"، ويقدمه 5 فنانين وهم مصطفى قمر وغادة عادل ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ونور.