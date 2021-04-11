موعد عرض مسلسل أمينة خليل "خلي بالك من زيزي" على منصة شاهد رمضان 2021، والذي كشفت عنه منصة "شاهد" اليوم قبل أيام من بدء عرضه في موسم رمضان.

موعد عرض مسلسل أمينة خليل "خلي بالك من زيزي"

وكشفت منصة شاهد اليوم عن مواعيد عرض مسلسل "خلي بالك من زيزي" للفنانة أمينة خليل، ونشرت فيديو للمسلسل وذكرت به على انستقرام:" كن أول من يشاهد مسلسل خلي بالك من زي، وقبل أي شاشة.. الحلقة الأولى تعرض ابتداءً من الغد الساعة 10 بتوقيت السعودية".

تفاصيل مسلسل "خلي بالك من زيزي" لأمينة خليل

وشوقت قناة mbc الجمهور لمسلسل "خلي بالك من زيزي"، وكشفت ملامح قصة العمل في بيان لها مؤخراً ذكرت به:" مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الإنفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.. وآخرين. كتابة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي".

أمينة خليل: زيزي شخصية مًتقلبة المزاج سيرتبط المُشاهد بتصرفاتها

وقالت أمينة خليل في تصريحاتها عن المسلسل:"خلي بالك من زيزي"عمل يُشبه الحياة، فيها أيام لطيفة ومبهجة، وبنفس الوقت نواجه فيها أياماً صعبة وقاسية، هو باختصار عمل درامي بنكهة كوميدية خفيفة.. زيزي مجنونة خالص، قد تبدو زيزي للوهلة الأولى مندفعة وعصبية وحادة الطباع، ولكن سيتضح لاحقاً أن ثمّة أسباب ومبرّرات لتصرّفاتها الغريبة، فهي من الداخل حنونة وطيبة للغاية، ولكنها تحاول حماية نفسها من خلال اندفاعها وتصرّفاتها الانفعالية، لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردود أفعالها تنسجم تماماً مع ما تحسّ به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْ بالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقةٍ كانت."

وفي معرض إجابتها عن سؤالٍ حول طبيعة علاقة زيزي بزوجها "علي قاسم"، تقول أمينة: "تفقد زيزي أعصابها بلحظة انفعال فتضرب زوجها، ولكنها ليست على الإطلاق بالزوجة "المفتريّة"، إذ لا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحدٍ أو من دون معرفة دوافعها ومبرّراتها وأسبابها، لذا أنصح المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم".