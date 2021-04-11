فيديو محمد رمضان يسخر من هجوم عمرو أديب عليه بمشهد من مسلسل "الأسطورة"

محمد رمضان أثار الجدل بسبب رد فعله على الحكم ضده بتعويض للطيار الموقوف، وتلقى هجوم كبير من الجمهور وكذلك من الإعلامي عمرو أديب بعد فيديو إلقائه للاموال في الماء، وهو ما جعل رمضان يرد على عمرو أديب ويسخر من هجومه.

محمد رمضان يرد على هجوم عمرو أديب عليه

ورد محمد رمضان على تصريحات الإعلامي عمرو أديب ضده، بفيديو على حسابه بانستقرام، سخر به من عمرو أديب وهجومه عليه، واستعان محمد رمضان بفيديو لمشهد شهير من مسلسله "الاسطورة"، وادخل عليه تصريحات عمرو أديب بصوته، قبل أن يستعين بجملته الشهيرة في المشهد "بس يا بابا" للرد على عمرو أديب وهجومه عليه.

محمد رمضان يثير الجدل بسبب أزمته مع الطيار الموقوف

وتسببت طريقة محمد رمضان في الرد على هجوم عمرو أديب في زيادة الانتقادات على محمد رمضان وتصرفاته في الفترة الأخيرة، حيث اعتبر البعض رد فعله استفزازياً، خاصة أن عمرو أديب انتقد فقط رد فعل محمد رمضان في أزمة الطيار الموقوف، ووجه عتاباً لرمضان بسبب تصرفاته الأخيرة والتي رآها تهدد شعبيته وحب الجمهور له، في الوقت الذي واصل به محمد رمضان تجاهله لقضية الطيار الموقوف واكتفى بنشر فيديوهات للرد بطريقة غير مباشرة عليها.

وتجاهل محمد رمضان التعليق مباشرة على الحكم بدفع تعويض 6 مليون جنيه في قضية الطيار الموقوف، ولكنه نشر فيديو ظهر به وهو يقوم بتصرف غريب، واعتبره الجمهور رداً غير مباشر منه على الحكم، حيث ظهر محمد رمضان وهو مستلقٍ داخل حمام السباحة وهو يلقي الأموال في الماء، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور وتعرض بسببه لانتقادات واتهمه البعض بالقيام برد فعل استفزازي في القضية، بإشارته غير المباشرة إلى عدم اهتمامه بدفع التعويض والأموال للطيار الموقوف.

محمد رمضان يروج لمسلسله "موسى"

وعلى الجانب الفني، بدأ محمد رمضان العد التنازلي لعرض مسلسله الجديد "موسى" في موسم رمضان، وكشف عن استعانته بالمطرب أحمد سعد في غناء أغاني العمل، والذي يشارك به مجموعة من النجوم وعلى رأسهم سمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة وغيرهم، وتدور قصته في فترة الأربعينيات في صعيد مصر.