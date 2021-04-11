رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن آخر تطورات إصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا، إنه اقترب من الوصول للشفاء، وحالته أصبحت مستقرة تماماً ، ونسبة الأكسجين تحسنت .
وتابع حسام حسني في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية "المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " : "ربنا يكرمنا فيه، وفي الإعلامي وائل الإبراشي، و في أي مصري يُصاب".
وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إلى استقرار حالة وائل الإبراشي، قائلاً : "حالته اتحسنت جداً، وقريباً سيظهر على شاشة التليفزيون".
وأضاف: "ربنا يمنع الإصابة عن المصريين، وذلك لن يتم إلا من خلال تلقي اللقاح، والحفاظ على أنفسهم، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".
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