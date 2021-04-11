تامر حسنى لمصطفى حسنى: أخدمك بعينيا وأنا وصوتى تحت أمرك

حرص النجم تامر حسنى، على توجيه الشكر للداعية مصطفى حسنى، بعد بوست الأخير الذي وجه فيه الشكر للأول على تعاونه في أغنية تتر برنامجه الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وقال حسنى، في بوست عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "يا مصطفى يا حبيبي أنا أخدمك بعينيا وأنا وصوتي تحت أمرك في أي وقت، أنا اللي بشكرك من كل قلبي عشان سمحت لي أكون جزء بسيط من الخير والعلم اللي بتعلمه للناس ولكل أولادنا، ربنا يقدرك ويستخدمك دايماً في توحيد الناس بمختلف أفكارهم وكل سنه وكل يوم تكون سبب في هداية ناس اكتر، سلام كبير جداً لمتابعيك الكرام".
وأضاف تامر حسني: "أتمنى من كل متابعينا الكرام متابعة مصطفى في جميع الأحوال بيا أو من غيري؛ لأننا كلنا فعلاً محتاجين نفهم حاجات كتير بيقدمها مصطفى بأجمل وأرقى شكل وطريقة، ومصطفى خير من يتكلم في الإيجابيات اللي يفهمها ويحسها أي شخص، وفعلاً بيصحح مفاهيم أغلبنا ممكن يكون فاهمها غلط، وأنا شخصيا من أشد محبين مصطفى ومن أشد متابعيه في كل برامجه، ربنا يقدرك يا أملنا الجميل، ويعينك ويقويك بقدر مكانتك العظيمة في قلوبنا، كل سنه وانتوا طيبين ورمضان كريم على الجميع".
وكان قد وجه الداعية مصطفى حسنى الشكر للنجم تامر حسني في بوست نشره يحمل صورتهما وكتب قائلاً: "وأنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر البرنامج، صوتك العذب وأداءك الصادق، نعمة كبيرة عليك من ربنا، واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح، تِسلم وتعيش يا صديقي".
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