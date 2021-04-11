علي يوسف يعلن اعتزاله الفن بعد أزمة قصة زواجه من هند البلوشي

علي يوسف فاجأ الجمهور اليوم بإعلان اعتزاله الفن والغناء، ولم يكشف تفاصيل وأسباب قراره المفاجئ والذي أعلنه على انستقرام اليوم، وذلك بعد تصاعد أزمته مع هند البلوشي وتكذيبه لقصة زواجهما.

علي يوسف يصدم الجمهور بإعلان اعتزاله الفن والغناء

وصدم علي يوسف الجمهور اليوم بإعلان اعتزاله الفن والغناء، ونشر الخبر عبر صورة على حسابه بانستقرام وقال: "اعلن اعتزالي الفن والغناء واطلب من الله العفو والغفران"، ولم يعلق أو يرد علي يوسف على تساؤلات جمهوره حول الأسباب الحقيقية وراء إعلان اعتزاله، وتفاصيل ذلك القرار، وكذلك حول علاقة اعتزاله بتصاعد أزمته مع هند البلوشي في الفترة الأخيرة بسبب قصة زواجهما.

تصاعد أزمة علي يوسف وهند البلوشي

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد في أزمة هند البلوشي وعلي يوسف بسبب أزمة قصة زواجهما، حيث أصرت هند البلوشي على تأكيد زواجها من علي يوسف، وردت على تكذيبه لزواجهما بالكشف عن صورة لعقد الزواج، وكشفت تفاصيل أخرى عن علاقتهما وقالت انها أعلنت زواجها من علي يوسف خلال الفترة الماضية كونها كانت حاملا منه، وأضافت: "آن الآوان أن أعلن عن الحقيقة الأخرى، إحنا ما كنا متفقين أن نعلن في هذه الفترة، كان المفترض هو أن يخلص الاوراق ويجي الكويت وبعدين يتم الاعلان، الله العالم شو كان السبب بس انا احترمت رغبته.. لكن حدث حدث طارئ خارج عن إرادتي خلاني أعلن زواجنا وما ابغى اضايق احد.. أنا كنت حامل والكل لامني وأولهم احمد السعدون والجنين كان مهدد بالإجهاض وانا فنانة وسمعتي تهمني جدا".

وقالت هند البلوشي في ردها أيضاً وتابعت: "انا اضطررت للاعلان لأني كنت حامل وعلي يوسف أنكر هذا الأمر وبعد ما أرسلت له تقرير الحمل انصدم وضل يتواصل معاي بعد ما شاف التقرير"، كذلك كشفت عن نيتها مقاضاة علي يوسف في العراق بتهمة التزوير والنصب والاحتيال والتشهير بعد إنكار زواجه منها.

علي يوسف يكذب هند البلوشي ويطلقها على الهواء

وكان علي يوسف قد نشر فيديو للرد على هند البلوشي ونفى زواجه منها، وقال في الفيديو إن الصور التي سربت لهما كانت على هاتف هند البلوشي وهي من سربت الصور لتأكيد الزواج، ولكنه نفى زواجه منها وقال إن هناك كان مشروع زواج بينهما ولكن لم يكتمل ولم يحدث، وتحداها أن تنشر ما يثبت عقد قرانهما أو زواجهما، وأضاف إن لقاءئه بها كان بسبب العمل على فيلم جديد معاً ولكنه لم يكتمل بسبب خلافاتهما، وأعلن طلاقه منها على الهواء في الفيديو وذلك في حال اتمرار اعتقادها بحقيقة زواجهما.