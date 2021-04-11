23 أبريل.. دينا الوديدى تحيى حفلا غنائيا فى الأوبرا

تحيى المطربة دينا الوديدى يوم 23 الشهر الحالي، حفلا غنائيا داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، ضمن سهرات رمضان الذى يحييها عدد من نجوم الغناء، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها .
وأحيت المطربة دينا الوديدى في شهر أكتوبر الماضى حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها الشهيرة والمميزة على مدار ساعتين متواصلتين وتفاعل معها الجمهور الحاضر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا.
كانت المطربة دينا الوديدى قد طرحت أغنية بعنوان "كنت بخاف"، من ألحانها، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: "أنا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل.. دلوقتي بخاف م الضلمة.. وبخاف م النور والضل..انا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل دلوقتي.. بخاف من الضلمة.. وبخاف من النور والضل".
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