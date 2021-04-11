يوسف الشريف يصور مشاهد الحلقة الـ7 من مسلسله ”كوفيد 25”

يصور النجم يوسف الشريف مشاهد الحلقة الـ7 من مسلسل "كوفيد 25"، الذى يعرض خلال الشهر المبارك، حيث بدأ المخرج أحمد نادر جلال فى مونتاج الـ 5 حلقات الأولى ليقوم بتسليمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى، حيث يواصل تصوير العمل بشكل يومى للانتهاء منه فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، ويعرض حصرياً على قناة on.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.