فيلم ماتعلاش عن الحاجب يحصد جائزتين في بانوراما سينما المغرب بباريس

حصد فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشري على جائزتين في ختام بانوراما سينما المغرب والشرق الأوسط في باريس، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي قصير وجائزة الطلبة من مدرسة الليسيه سوچيج.

الفيلم بطولة أسماء أبو اليزيد، ومريم الخشت وعلي الطيب وأحمد عثمان وسيناريو هيثم دبور وإنتاج صفي الدين محمود ومصطفى صلاح.

يذكر أن فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" قد حصل من قبل على جايزة أفضل فيلم روائي قصير عربي في مهرجان الجونة وجايزة أفضل ممثلة لأسماء أبو اليزيد من مهرجان إيليا للأفلام القصيرة في القدس.

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