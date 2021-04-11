خالد النبوي في مكالمة هاتفية لـ عمرو عرفة: هنرجع نصور

نشر المخرج عمرو عرفة تغريدة له على حساب بموقع، تويتر، يطمئن فيها متابعيه على صحة الفنان خالد النبوي، بعد الأزمة التي تعرض لها منذ أيام، وأثارت قلق محبيه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وزملائه من الوسط الفني.

خالد النبوي يتحدث عن حالته الصحية

تغريدة المخرج عمرو عرفة

وكتب عمرو عرفة في تغريدته تفاصيل المكالمة الهاتفية التي وصلته من خالد النبوي، قائلا:" لما سمعت صوته مصدقتش لإني عارف إنه في العناية المركزة.. قالي أنا الحمد لله كويس وانت أول واحد بكلمه".

واستطرد عمرو عرفة:" الفرحه مكنتش سيعاني.. وقالي متخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور.. قولتله مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد".

وكشفت الإعلامية عزة مصطفى أمس، في برنامجها صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، آخر التطورات الصحية للفنان خالد النبوي.

وقالت عزة مصطفى، إنها تواصلت مع الفنانة نهال عنبر للاطمئنان على صحة خالد النبوي، مشيرا إلى نقله إلى غرفة عادية وتحسن حالته مؤخرا.

تكاثرت الأقاويل في الفترة الماضية حول الحالة المرضية التي أصابت الفنان خالد النبوي، بعدما صرح عدد من المشاهير بإصابته بفيروس كورونا من بينهم الشاعر أيمن بهجت قمر، فيما قالت الفنانة منة فضالي لصدى البلد، إنه تعرض لأزمة صحية استلزمت إجراء قسطرة في القلب.

أعلنت السيدة منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي مرض زوجها، في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك، دون تحديد الحالة الصحية، مساء الخميس الماضي، ثم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعدما أكدت أن حالته صعبة.

يحضر الفنان خالد النبوي مؤخرا لأحدث أفلامه " أهل الكهف"، الذي يخرجه عمرو عرفه، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور.

يضم فيلم أهل الكهف كل من محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من النجوم.

شارك الفنان خالد النبوي، على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع فيسبوك، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، دون التنويه عن مرضه.